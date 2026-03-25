Ferocidade Máxima: documentário revela a alma do mar capixaba

O Cine Metrópolis, na Ufes, recebe nesta sexta-feira (27), às 20h, a primeira exibição do documentário “Ferocidade Máxima”. A obra conta com o patrocínio da Lei Rubem Braga, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória (Semc). Além disso, a entrada para o evento é gratuita, respeitando a lotação do espaço.

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A produção possui cerca de 32 minutos de duração e foca na vida de Lúcio Firmino da Silva, popularmente conhecido como “Feroz”. Nesse sentido, o projeto recebe o suporte do Instituto Ádapo e Van du Surf. Mais do que uma biografia, o filme funciona como um registro afetivo sobre liberdade e identidade à beira-mar.

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A trama

O cineasta capixaba e diretor da obra, Diego Scarparo, conduz a narrativa com um olhar profundo sobre o território local. Assim, por meio da história de Feroz, o filme explora temas universais. Consequentemente, a obra transforma vivências cotidianas em um manifesto sobre pertencimento.

De acordo com o diretor do filme, Diego Scarparo, o tempo da película não resume uma vida, mas serve como espelho para reflexões. Ele afirma que a trajetória do protagonista carrega sentimentos que qualquer pessoa pode identificar. Portanto, ao retratar o litoral capixaba com fidelidade, a história ganha relevância global.

Este lançamento impulsiona o setor audiovisual do Espírito Santo. O projeto demonstra a força das narrativas regionais em dialogar com diversos públicos. Inclusive, a estreia inicia oficialmente a circulação da obra por novos cenários e festivais.

O evento de lançamento terá aproximadamente uma hora de duração total. O local oferece acessibilidade física e banheiros adaptados para os visitantes. Paralelamente, a equipe de produção trabalha no desenvolvimento de uma versão com acessibilidade comunicacional.

Serviço

Evento: Estreia do documentário “Ferocidade Máxima“.