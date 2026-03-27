Filme sobre Nossa Senhora estreia na Festa da Penha

O documentário “Maria, essa fé que me leva” terá pré-estreia especial no dia 8 de abril, às 19h, na praça em frente à Igreja do Rosário, em Vila Velha. A exibição integra a programação do oitavário da Festa da Penha 2026 e antecipa o lançamento nacional, previsto para o dia 12 do mesmo mês. A produção capixaba apresenta um retrato sensível da celebração mariana mais antiga do Brasil.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Com direção de Rodrigo Cerqueira e produção de Roberta Fernandes, o filme acompanha a trajetória de três mulheres, Gabriela, Florinda e Leda, que se preparam para participar da festa. A narrativa, portanto, se constrói a partir dessas vivências reais. Ao mesmo tempo, evidencia a relação entre fé, cultura e identidade do povo capixaba. Além disso, o documentário mostra como a devoção à Nossa Senhora da Penha mobiliza fiéis de diversas regiões do Estado e também de outras partes do país.

Leia também: Espírito Santo é destaque nacional no audiovisual

Diretor do filme, Rodrigo Cerqueira ressalta que a produção vai além do registro religioso.

“A obra revela como a fé atravessa gerações e permanece presente no cotidiano das pessoas. Ainda de acordo com o diretor, o projeto também contribui para preservar esse patrimônio imaterial e, ao mesmo tempo, fortalece o turismo religioso no Espírito Santo”, explica.

O projeto

A produção resulta de uma parceria entre a Andaluz Filmes e a TV Aparecida. O projeto conta com patrocínio de Extrabom Supermercados e financiamento por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), com gestão da Prefeitura de Vila Velha, além de recursos da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC). Dessa forma, o documentário amplia sua relevância cultural e institucional.

Após a pré-estreia, o filme estreia nacionalmente no dia 12 de abril e passa a integrar a programação da TV Aparecida. Com isso, a produção alcança público em todo o país e leva a tradição da Festa da Penha para milhões de brasileiros. Além disso, a exibição em rede nacional fortalece a visibilidade da devoção capixaba.

Diretor do filme, Rodrigo Cerqueira destaca ainda que a parceria com a emissora amplia o alcance da obra. Para ele, a colaboração permite que a história e a espiritualidade da festa toquem pessoas em diferentes regiões. Ao mesmo tempo, reforça a importância cultural e religiosa da celebração.

A trilha sonora também ganha destaque na produção. A canção “Maria, essa fé que me leva”, composta por Gabriela Deorce e Janderson de Oliveira, foi criada especialmente para o documentário. Assim, a música reforça a conexão entre o audiovisual e a experiência de fé vivida pelos devotos.

A pré-estreia será gratuita e aberta ao público, permitindo que moradores e visitantes acompanhem a exibição em um dos cenários mais tradicionais da celebração.