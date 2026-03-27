Fiscalização identifica irregularidades no transporte de cargas no Sul do ES

A fiscalização em Cachoeiro de Itapemirim identificou irregularidades no transporte de mercadorias durante uma operação realizada nesta semana A ação ocorreu na Rodovia ES-482, na altura do Batalhão da Polícia Militar de Coutinho.

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A Receita Estadual coordenou a operação por meio da Subgerência Fiscal da Região Sul (Sufis-S). Além disso, a Polícia Militar prestou apoio durante toda a fiscalização.

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Durante a blitz, os auditores abordaram veículos que transportavam diferentes tipos de produtos. Em seguida, os agentes iniciaram a verificação da documentação fiscal.

Logo após as análises, a equipe constatou a ausência de notas fiscais em diversas cargas. Diante disso, os fiscais lavraram autos de infração conforme prevê a legislação tributária.

Fiscalização em Cachoeiro de Itapemirim identifica transporte irregular

A fiscalização em Cachoeiro de Itapemirim resultou na emissão de quatro autos de infração. Ao todo, as autuações somaram R$ 25,6 mil entre impostos devidos e multas aplicadas.

Além disso, os responsáveis pelas cargas recolheram R$ 18,6 mil ainda no momento da abordagem. Esse pagamento imediato reforça a efetividade das ações em trânsito.

Entre os produtos identificados de forma irregular estavam chapas de granito, mudas de café conilon e outros itens agropecuários. Todos estavam sendo transportados sem documentação fiscal obrigatória.

Enquanto isso, os fiscais destacaram que a ausência de nota fiscal configura infração tributária. Essa prática compromete a arrecadação e prejudica a concorrência no mercado.

De acordo com o subgerente fiscal da Região Sul, Florentino Dalfior Junior, operações como essa são essenciais. Segundo ele, a fiscalização garante maior equilíbrio entre os contribuintes.

Além disso, o auditor ressaltou que as ações contribuem para coibir práticas irregulares. Dessa forma, o Estado assegura a correta arrecadação de impostos.

Enquanto isso, a fiscalização em Cachoeiro de Itapemirim deve continuar nos próximos períodos. As equipes pretendem ampliar a atuação em pontos estratégicos da região.

A presença constante dos órgãos de controle também aumenta a percepção de fiscalização. Com isso, transportadores tendem a cumprir as exigências legais.

Por fim, a fiscalização em Cachoeiro de Itapemirim reforça o papel do poder público na regulação do transporte de mercadorias. A atuação integrada busca garantir legalidade, arrecadação e justiça fiscal.