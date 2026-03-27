Operação prende suspeito de estupro e outro foragido em Itapemirim

Uma operação policial em Itapemirim resultou na prisão de dois homens na noite desta quinta-feira (26). A ação foi realizada pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal.

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As equipes atuaram sob coordenação da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim. O objetivo foi cumprir ordens judiciais expedidas pelo Poder Judiciário.

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Durante a operação, os policiais localizaram e prenderam um homem investigado pelo crime de estupro de vulnerável. A Justiça havia expedido mandado de prisão preventiva contra o suspeito.

De acordo com a polícia, os agentes encontraram o indivíduo, informaram sobre a ordem judicial e realizaram a condução até a unidade policial. Em seguida, as autoridades encaminharam o suspeito ao sistema prisional.

Operação policial em Itapemirim cumpre mandados judiciais

A operação policial em Itapemirim também incluiu o cumprimento de mandado de busca e apreensão no bairro Itaipava. Durante a diligência, as equipes localizaram outro homem com mandado de prisão em aberto.

Segundo as informações, a ordem judicial havia sido expedida por uma Vara Criminal de Minas Gerais. Assim que identificaram o suspeito, os policiais realizaram a prisão no local.

Além disso, as equipes atuaram de forma integrada durante toda a operação. A atuação conjunta garantiu agilidade no cumprimento das decisões judiciais.

Após as prisões, os policiais conduziram os dois indivíduos ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes. Eles permanecem à disposição da Justiça.

Enquanto isso, a Polícia Civil segue com as investigações relacionadas aos casos. As autoridades buscam reunir novas informações e dar continuidade aos procedimentos legais.

Além disso, a operação policial em Itapemirim reforça a importância da cooperação entre diferentes forças de segurança. A integração contribui para maior eficiência nas ações.

A ação também demonstra o compromisso das instituições com o cumprimento de decisões judiciais. Dessa forma, o trabalho conjunto fortalece o combate à criminalidade.

Por fim, a operação policial em Itapemirim evidencia a continuidade das ações de segurança na região. As autoridades afirmam que novas operações devem ocorrer nos próximos dias.