Foragido por roubo é preso após investigação detalhada em Guaçuí

Uma prisão por roubo em Guaçuí ocorreu na noite desta quarta-feira (25), após ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar. Os agentes cumpriram mandado de prisão preventiva contra um foragido de 28 anos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A operação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Guaçuí e ocorreu no Centro da cidade. Os policiais localizaram o suspeito em um beco da Rua Roberto Mendes.

Leia também: Acidente com três veículos deixa vítima presa às ferragens na BR 262

De acordo com a investigação, o homem participou de um roubo ocorrido no dia 10 de setembro de 2025. Na ocasião, três indivíduos abordaram a vítima por volta das 20h.

Segundo a polícia, os suspeitos simularam estar armados ao esconder as mãos sob os casacos. Em seguida, ameaçaram a vítima e roubaram um celular e um malote com dinheiro.

Prisão por roubo em Guaçuí revela atuação de grupo organizado

Durante a investigação, a Polícia Civil identificou sete pessoas envolvidas no crime. Três suspeitos abordaram diretamente a vítima, enquanto outros quatro prestaram apoio à ação.

Além disso, os envolvidos conheciam a rotina da vítima, que transportava valores do local de trabalho até uma instituição bancária. Esse fator contribuiu para a execução do crime.

Os investigadores também apuraram que os suspeitos combinaram dividir o dinheiro entre si. Um dos envolvidos entregou o celular roubado a uma terceira pessoa, que confirmou o recebimento.

Entre os suspeitos, dois são menores de idade e cinco são maiores. Segundo a polícia, todos possuem registros anteriores, o que reforça o histórico criminal do grupo.

Após concluir o inquérito, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva dos investigados. Em seguida, o Ministério Público apresentou denúncia e reforçou o pedido à Justiça.

A Justiça da 2ª Vara de Guaçuí autorizou as prisões. Até o momento, os policiais já detiveram três dos cinco suspeitos maiores, sendo dois por outros crimes posteriores.

Na ação mais recente, os agentes capturaram um dos investigados que estava foragido. Ele não resistiu à abordagem e foi encaminhado ao sistema prisional.

Enquanto isso, as forças de segurança seguem em busca dos demais envolvidos. A Polícia Civil mantém diligências para localizar os suspeitos restantes.

A prisão por roubo em Guaçuí reforça a atuação integrada das forças policiais no combate a crimes violentos. Além disso, evidencia a importância das investigações na desarticulação de grupos criminosos.