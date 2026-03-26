Foragido por roubo é preso após investigação detalhada em Guaçuí
Prisão por roubo em Guaçuí ocorre após investigação que identificou grupo envolvido em crime planejado no Centro da cidade.
Uma prisão por roubo em Guaçuí ocorreu na noite desta quarta-feira (25), após ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar. Os agentes cumpriram mandado de prisão preventiva contra um foragido de 28 anos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A operação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Guaçuí e ocorreu no Centro da cidade. Os policiais localizaram o suspeito em um beco da Rua Roberto Mendes.
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De acordo com a investigação, o homem participou de um roubo ocorrido no dia 10 de setembro de 2025. Na ocasião, três indivíduos abordaram a vítima por volta das 20h.
Segundo a polícia, os suspeitos simularam estar armados ao esconder as mãos sob os casacos. Em seguida, ameaçaram a vítima e roubaram um celular e um malote com dinheiro.
Prisão por roubo em Guaçuí revela atuação de grupo organizado
Durante a investigação, a Polícia Civil identificou sete pessoas envolvidas no crime. Três suspeitos abordaram diretamente a vítima, enquanto outros quatro prestaram apoio à ação.
Além disso, os envolvidos conheciam a rotina da vítima, que transportava valores do local de trabalho até uma instituição bancária. Esse fator contribuiu para a execução do crime.
Os investigadores também apuraram que os suspeitos combinaram dividir o dinheiro entre si. Um dos envolvidos entregou o celular roubado a uma terceira pessoa, que confirmou o recebimento.
Entre os suspeitos, dois são menores de idade e cinco são maiores. Segundo a polícia, todos possuem registros anteriores, o que reforça o histórico criminal do grupo.
Após concluir o inquérito, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva dos investigados. Em seguida, o Ministério Público apresentou denúncia e reforçou o pedido à Justiça.
A Justiça da 2ª Vara de Guaçuí autorizou as prisões. Até o momento, os policiais já detiveram três dos cinco suspeitos maiores, sendo dois por outros crimes posteriores.
Na ação mais recente, os agentes capturaram um dos investigados que estava foragido. Ele não resistiu à abordagem e foi encaminhado ao sistema prisional.
Enquanto isso, as forças de segurança seguem em busca dos demais envolvidos. A Polícia Civil mantém diligências para localizar os suspeitos restantes.
A prisão por roubo em Guaçuí reforça a atuação integrada das forças policiais no combate a crimes violentos. Além disso, evidencia a importância das investigações na desarticulação de grupos criminosos.
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