Força Tática apreende revólver e munições em Afonso Cláudio

Na noite da última sexta-feira (27), equipes da Força Tática e do radiopatrulhamento da 2ª Companhia Independente realizaram uma ação no bairro São Vicente, em Afonso Cláudio. A operação foi parte de uma intensificação de patrulhamento, motivada por uma ocorrência de agressão registrada anteriormente na cidade.

Após receber informações, os militares localizaram o suspeito em um estabelecimento comercial da região e realizaram a abordagem de forma rápida e eficaz. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas os policiais apreenderam R$ 2.644,00 em espécie. Posteriormente, o dinheiro foi entregue a um familiar do suspeito, com autorização legal.

Busca e apreensão de armas em Afonso Cláudio

Com o consentimento do suspeito, os militares realizaram uma busca em sua residência, onde encontraram duas munições de calibre .38. Além disso, o suspeito revelou que possuía um revólver calibre .38 escondido em uma área de vegetação no bairro Boa Fé. Em seguida, ele conduziu os policiais até o local indicado, onde a arma, da marca Rossi, foi localizada e apreendida, junto com outras munições.

Durante a operação, os policiais também apreenderam uma motocicleta que o suspeito havia utilizado na fuga relacionada à ocorrência anterior. A motocicleta foi removida ao pátio credenciado do Detran/ES, conforme os procedimentos legais.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Venda Nova do Imigrante para os devidos procedimentos. De acordo com a polícia, o suspeito não apresentava lesões e não foi necessário o uso de algemas.