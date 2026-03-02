Mulher sofre queimaduras graves ao acender churrasqueira em Guarapari

Uma mulher de 24 anos sofreu queimaduras graves na tarde deste domingo (01), em Guarapari. O acidente ocorreu em um restaurante, enquanto ela acendia uma churrasqueira utilizando álcool de posto de gasolina.

Segundo informações do Samu, que realizou o primeiro atendimento, a vítima sofreu queimaduras em 38% da superfície corporal atingindo a via aérea, pescoço, abdome e braços.

Diante da gravidade do quadro, a equipe médica precisou entubar a paciente ainda no atendimento inicial. Em seguida, o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) acionou o helicóptero Harpia 02 para realizar o transporte aeromédico.

A aeronave decolou e levou a vítima até o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Até o momento, não foram divulgadas novas informações sobre o estado de saúde da jovem.