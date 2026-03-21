Força Tática desarticula ponto de venda de drogas em Atílio Vivácqua

A Força Tática da Polícia Militar realizou uma importante apreensão de entorpecentes no município de Atílio Vivácqua na última sexta-feira (20). A ação ocorreu durante um patrulhamento tático motorizado na região da 15ª Companhia Independente. Os militares agiram logo após o recebimento de denúncias anônimas sobre a comercialização de substâncias ilícitas na localidade.

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As equipes das viaturas RP 4945, RP 4935 e RP 5215 concentraram as buscas nas proximidades da praça do bairro Alto Niterói. No local, os policiais identificaram e abordaram um indivíduo em atitude suspeita. Durante a busca pessoal, os agentes encontraram diversos materiais que ligam o abordado à atividade do tráfico de drogas.

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Materiais e entorpecentes localizados

A guarnição apreendeu 66 pedras de crack e cinco papelotes de cocaína com o suspeito. De acordo com a Polícia Militar, as drogas já estavam fracionadas e embaladas, prontas para a venda imediata. Além dos entorpecentes, os militares localizaram a quantia de R$ 243,00 em espécie e um aparelho celular.

Além disso, a equipe policial confiscou um rádio comunicador completo, incluindo a base de carregamento. Esse tipo de equipamento geralmente serve para a comunicação entre indivíduos que monitoram a chegada das viaturas em áreas de tráfico. A apreensão do rádio enfraquece a logística da atividade criminosa na região do Alto Niterói.

Procedimentos legais

Diante das provas colhidas no local, a Polícia Militar efetuou a detenção do homem imediatamente. Posteriormente, os agentes conduziram o suspeito e todo o material apreendido para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Agora, o detido permanece à disposição da autoridade policial para a tomada das medidas jurídicas adequadas. A Polícia Civil iniciará os procedimentos necessários para formalizar o flagrante e dar continuidade ao processo legal.