Polícia Científica do ES facilita acompanhamento da nova CIN com ferramenta digital

A Polícia Científica do Estado do Espírito Santo (PCIES) modernizou o acesso às informações sobre a emissão de documentos no estado. A instituição acaba de liberar um novo link oficial para que os capixabas consultem o status da Carteira de Identidade Nacional (CIN). A ferramenta digital funciona tanto em computadores quanto em dispositivos móveis, garantindo agilidade ao cidadão.

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O sistema permite que o usuário acompanhe cada etapa da confecção do documento de identidade sem sair de casa. Para realizar a verificação, basta acessar a página oficial da instituição e inserir os dados solicitados. O portal apresenta o andamento do processo de forma transparente e simplificada.

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Além da plataforma on-line, a Polícia Científica implementou um sistema de notificações automáticas. Agora, o número de telefone registrado durante a coleta biométrica recebe mensagens de SMS sempre que o documento avança de fase. Dessa maneira, o solicitante permanece informado sobre a evolução da emissão em tempo real.

Como realizar a pesquisa

Os moradores do Espírito Santo possuem duas formas de acessar o sistema de rastreamento. A consulta ocorre por meio do número de protocolo, entregue no momento do atendimento presencial, ou diretamente pelo Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Essa diversidade de opções facilita o acesso mesmo para quem perdeu o comprovante físico.

A iniciativa visa reduzir as filas e a procura presencial nos postos de identificação apenas para obter informações básicas. Com a migração para o ambiente digital, a PCIES otimiza o tempo do cidadão e aumenta a eficiência do serviço público estadual.

A nova Carteira de Identidade Nacional unifica o registro em todo o país, utilizando o CPF como número único de identificação. Portanto, manter o acompanhamento do status é essencial para que o morador saiba exatamente quando deve comparecer ao posto de atendimento para a retirada do documento físico.

Serviço:

O link para consulta do andamento da Carteira de Identidade Nacional está disponível no portal oficial da Polícia Científica do Espírito Santo.