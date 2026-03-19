Força Tática prende traficante com pak e skank em Cachoeiro

Durante patrulhamento na tarde desta quinta-feira (18), a equipe de Força Tática recebeu informações sobre um homem, trajando blusa do Flamengo, realizando a venda de pak e skank na Rua das Arapongas, no bairro Bom Pastor, em Cachoeiro de Itapemirim.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Imediatamente, a equipe iniciou uma campana no local e confirmou a veracidade das informações. A partir disso, os policiais realizaram a abordagem ao suspeito e, durante as buscas, apreenderam uma quantidade de pak e skank.

Leia também: Polícia Civil prende suspeito por estelionato contra idoso em Marataízes

Durante a abordagem, os agentes encontraram os seguintes materiais: embalagens contendo 445g de pak, 20g de pak, 3,54g de pak e 190g de skunk (cannabis de alta potência)

O suspeito foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes e conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para os procedimentos legais e, depois, foi levado ao Centro de Detenção Provisória do município.