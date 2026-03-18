Polícia Civil prende suspeito por estelionato contra idoso em Marataízes

A Polícia Civil prendeu um homem de 18 anos suspeito de estelionato contra idoso em Marataízes. A ação ocorreu na tarde desta terça-feira (17).

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Segundo a investigação, o suspeito utilizou cartões bancários furtados de um idoso de 72 anos. Ele realizou diversas compras sem autorização em estabelecimentos da região.

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O crime começou no dia anterior, quando a vítima teve dois cartões subtraídos enquanto trabalhava. Os cartões pertenciam a instituições financeiras diferentes.

Posteriormente, o idoso consultou os extratos bancários. Ele identificou 13 transações fraudulentas realizadas entre os dias 16 e 17 de março.

Diante disso, a vítima registrou ocorrência. Logo depois, equipes da Polícia Civil iniciaram diligências para identificar o responsável.

Estelionato contra idoso em Marataízes

A investigação avançou rapidamente e identificou o suspeito. Em seguida, os policiais se deslocaram até o endereço informado.

No local, o homem tentou fugir ao perceber a presença da equipe. Ele desobedeceu à ordem de parada e pulou a janela da residência.

Logo depois, o suspeito correu em direção a uma área de mata. Durante a fuga, ele descartou uma porção de substância semelhante à maconha.

Ainda assim, os policiais iniciaram acompanhamento tático. Pouco depois, a equipe capturou o suspeito nas proximidades.

Durante a abordagem, os agentes localizaram os cartões bancários da vítima. Com isso, a equipe confirmou a situação de flagrante.

Além disso, os policiais apreenderam cerca de 22 gramas de substância análoga à maconha. A equipe encaminhou o material para análise.

A Polícia Civil também constatou que o suspeito possui mandado judicial em aberto. O documento se relaciona a investigação anterior por tráfico de drogas.

Diante dos fatos, os policiais conduziram o homem à delegacia. Ele permanece à disposição da Justiça.

A autoridade policial solicitou a prisão preventiva do suspeito. O Poder Judiciário e o Ministério Público vão analisar o pedido.

Segundo a Polícia Civil, o crime de estelionato contra idoso em Marataízes possui agravante legal. Isso ocorre porque a vítima tem mais de 60 anos.

Além disso, as 13 transações configuram continuidade delitiva. Esse fator pode aumentar a pena em caso de condenação.

Por fim, a Polícia Civil orienta a população a redobrar a atenção com cartões bancários. Em caso de furto, a vítima deve bloquear o cartão imediatamente.