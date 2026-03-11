PRF intercepta 100 kg de maconha em carro na BR 262 no Espírito Santo

Uma apreensão de maconha na BR 262 chamou a atenção das autoridades na manhã desta terça-feira (10), no município de Viana, na Grande Vitória. A abordagem ocorreu por volta das 6h30, no quilômetro 29 da rodovia.

Policiais do Núcleo de Operações Especiais (NOE) e do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT 01) da Polícia Rodoviária Federal realizaram a fiscalização no trecho. Durante a ação, os agentes abordaram um veículo ocupado por duas pessoas.

Durante a vistoria no automóvel, os policiais localizaram uma grande quantidade de droga. De acordo com as primeiras informações divulgadas pela PRF, os suspeitos transportavam aproximadamente 100 quilos de maconha.

Segundo os agentes responsáveis pela abordagem, a droga tinha como destino a Região Metropolitana de Vitória, onde possivelmente seria distribuída.

Após a identificação do entorpecente, os policiais iniciaram os procedimentos legais da ocorrência. As equipes também passaram a verificar a origem da droga e o possível destino do carregamento.

Além disso, os agentes realizaram a identificação dos ocupantes do veículo. As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre os suspeitos envolvidos na ocorrência.

Apreensão de maconha na BR 262

A apreensão de maconha na BR 262 ocorreu durante uma operação de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal. Essas fiscalizações têm como objetivo combater crimes nas rodovias federais.

Durante as abordagens, os policiais verificam documentos, condições do veículo e possíveis irregularidades. Além disso, as equipes também atuam no enfrentamento ao tráfico de drogas.

No caso registrado em Viana, os agentes identificaram indícios de transporte de entorpecentes durante a fiscalização. Em seguida, realizaram uma inspeção detalhada no veículo abordado.

Após a confirmação da presença da droga, os policiais apreenderam o material. Posteriormente, os agentes deram continuidade aos procedimentos da ocorrência.

Casos envolvendo transporte de drogas em rodovias costumam exigir investigação mais aprofundada. Por esse motivo, as autoridades analisam diversos elementos da ocorrência.

Entre os fatores avaliados estão a origem do carregamento, o destino da droga e a possível participação de outros envolvidos na operação criminosa.

Além disso, as equipes registram todas as informações coletadas durante a abordagem. Esses dados ajudam no andamento das investigações.

Após os procedimentos iniciais, a ocorrência deverá ser encaminhada à Delegacia de Polícia Judiciária (DPJ) de Cariacica, onde o caso seguirá sob responsabilidade da Polícia Civil.

Na delegacia, as autoridades realizarão os procedimentos legais e darão continuidade às investigações sobre o transporte da droga.

Por fim, a ação reforça a atuação das equipes da Polícia Rodoviária Federal no combate ao tráfico de drogas nas rodovias federais que cruzam o Espírito Santo.