Frentista é atropelado em Cachoeiro; motorista fugiu sem prestar socorro

Na noite desse domingo (1º), a Polícia Militar de Cachoeiro de Itapemirim atendeu a um atropelamento no bairro Aquidaban. No local, um funcionário de um posto de combustíveis relatou que estava sentado em um banco de madeira na área de conveniência do estabelecimento. Enquanto isso, um carro estacionado começou a sair em marcha ré e atingiu o frentista.

O motorista fugiu do local imediatamente após atropelar a vítima e não prestou socorro. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu o frentista rapidamente. De acordo com os primeiros relatórios, ele sofreu ferimentos, mas seu estado de saúde não foi informado.

Polícia busca pelo responsável

A Polícia Militar iniciou a investigação para localizar o motorista responsável pela fuga. A corporação também solicita que qualquer pessoa com informações sobre o veículo ou o condutor entre em contato. O caso gerou repercussão na região, com moradores aguardando esclarecimentos sobre a identidade do motorista e os motivos da fuga após o acidente.

A vítima recebeu atendimento no local e foi encaminhada para os cuidados necessários. No entanto, a falta de socorro por parte do motorista levanta questões sobre a responsabilidade no trânsito e a importância de prestar assistência em casos de atropelamento.

As autoridades locais reforçam a necessidade de seguir as leis de trânsito, especialmente em situações de atropelamento, quando prestar socorro é uma obrigação legal e moral. A Polícia Militar segue em busca de mais informações para identificar o responsável e dar continuidade à investigação.