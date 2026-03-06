Fritadeira provoca incêndio em estabelecimento comercial em Marechal Floriano

Um incêndio atingiu a cozinha de um estabelecimento comercial na noite de quinta-feira (6), no bairro Santa Rita, em Marechal Floriano.

De acordo com os bombeiros, o fogo começou em uma fritadeira elétrica que teria ficado ligada após o fechamento do comércio. Com o equipamento ainda quente, o óleo acabou pegando fogo e iniciou o incêndio na cozinha do estabelecimento conhecido como Zé Franguinho. O local fica próximo à igreja luterana e ao cemitério do bairro.

Moradores que vivem na parte de cima do imóvel perceberam a fumaça e conseguiram controlar as chamas antes da chegada dos bombeiros.

Quando os militares chegaram, realizaram uma varredura no ambiente para verificar possíveis riscos e garantir a segurança do local.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. No entanto, o incêndio provocou danos na cozinha do estabelecimento. As chamas destruíram bancadas, fritadeiras, parte do piso e também o forro da cozinha.

O proprietário informou que já sabia a origem do incêndio e decidiu não solicitar perícia. Assim, após orientar o responsável sobre medidas de segurança, os bombeiros encerraram o atendimento e retornaram ao quartel.