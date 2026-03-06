VÍDEO | Porcos são resgatados após denúncia de maus-tratos em cidade do ES

Uma operação conjunta resgatou 12 suínos mantidos em situação de maus-tratos em uma residência no bairro São Torquato, em Vila Velha. A ação ocorreu nesta quinta-feira (05) após denúncia sobre as condições em que os animais estavam sendo mantidos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

VÍDEO: SESP

A Polícia Civil do Espírito Santo, por meio do Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), conduziu a operação. Além disso, a ação contou com apoio da Guarda Municipal de Vila Velha e de fiscais do setor de Meio Ambiente da Prefeitura.

Leia também: Loló, cocaína e maconha são apreendidos na “Fazendinha” em Cachoeiro

Durante a fiscalização no imóvel, as equipes encontraram doze suínos, entre filhotes e adultos, mantidos na garagem da residência. No local, os agentes identificaram condições inadequadas de higiene e espaço. Assim que chegaram ao ambiente, os fiscais avaliaram a situação dos animais e iniciaram a verificação das condições de cuidado.

Maus tratos e desconforto

Além disso, os profissionais constataram alimentação estragada e ausência de água disponível para os suínos. Durante a vistoria, os agentes analisaram o ambiente e verificaram que os filhotes estavam submetidos a desconforto térmico.

Diante da situação de flagrante, os agentes identificaram como responsável um homem de 59 anos. Em seguida, os policiais registraram a ocorrência e lavraram um termo circunstanciado por maus-tratos a animais.

Responsável pelo Núcleo de Proteção Animal da DEPMA, o delegado Leandro Piquet explicou que a polícia registrou o caso e adotará as medidas legais necessárias.

“O boletim foi lavrado para registro e adoção das medidas legais cabíveis. O caso permanecerá sob acompanhamento do Núcleo de Proteção Animal e dos fiscais ambientais para providências complementares”, afirmou o delegado Leandro Piquet.

Após a operação, as equipes resgataram os suínos encontrados no local. Em seguida, os agentes encaminharam os animais a uma instituição responsável pelo acolhimento e manejo adequado.