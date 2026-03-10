Gestão de Geninho é aprovada pela maioria da população em Itapemirim
O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Itapemirim. O nível de confiança é de 95%.
Pesquisa do Instituto de Pesquisas e Estatística do Espírito Santo (Ipeses), divulgada, nesta terça-feira (10), pelo AQUINOTICIAS.COM, mostra que o prefeito de Itapemirim, Geninho Bechara (PDT), tem 60,5% de aprovação entre os moradores do município.
De modo geral, o(a) Sr(a) aprova ou desaprova o atual Prefeito de Itapemirim Geninho?
De acordo com o levantamento, 28,5% dos entrevistados reprovam a atual gestão municipal, enquanto 11% não souberam ou preferiram não responder.
Considerando a margem de erro de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, o índice de aprovação pode variar entre 55,6% e 65,4%. Já a reprovação pode oscilar entre 23,6% e 33,4%.
Cumprimento de promessas
A pesquisa também avaliou a percepção da população sobre o cumprimento das promessas feitas durante a campanha eleitoral. Para 44% dos entrevistados, o prefeito está cumprindo as promessas em partes.
O(a) Sr(a) acredita que o Prefeito Geninho está cumprindo as promessas feitas durante a campanha eleitoral?
Outros 27,5% afirmam que ele está cumprindo o que prometeu, enquanto 20,5% dizem que o prefeito não está cumprindo os compromissos assumidos durante a campanha. Já 8% não souberam ou não responderam.
Levando em conta a margem de erro, o percentual dos que acreditam que o prefeito cumpre parcialmente as promessas varia entre 39,1% e 48,9%. Já os que avaliam que ele está cumprindo podem ficar entre 22,6% e 32,4%, enquanto os que dizem que não está cumprindo oscila de 15,6% a 25,4%.
Amostra, margem de erro e nível de confiança
O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Itapemirim no dia 25 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.
A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.
