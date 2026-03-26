Gestão do prefeito Hugo Luiz tem aprovação de 75% da população de Alfredo Chaves

Pesquisa do Instituto de Pesquisas e Estatística do Espírito Santo (IPESES), divulgada pelo AQUINOTICIAS.COM, aponta que a gestão do prefeito de Alfredo Chaves, Hugo Luiz, é aprovada pela maioria dos eleitores do município.

De modo geral, você aprova ou desaprova o prefeito Hugo Luiz? 75,0% Aprova 13,0% Desaprova 12,0% NS / NR

De acordo com o levantamento, 75,0% dos entrevistados aprovam a gestão, enquanto 13,0% reprovam e 12,0% não souberam ou preferiram não responder. Considerando a margem de erro de 4,9 pontos percentuais mais ou para menos, o índice de aprovação pode variar entre 70,1% e 79,9%. Já a reprovação oscila entre 8,1% e 17,9%.

Cumprimento de promessas

O Ipeses também avaliou a percepção da população sobre o cumprimento das promessas feitas durante a campanha eleitoral. Para 51,3% dos entrevistados, o prefeito está cumprindo o que prometeu. Outros 23,7% avaliam que o cumprimento ocorre em partes, enquanto 15,1% afirmam que as promessas não estão sendo cumpridas. Já 9,9% não souberam ou preferiram não responder.

O prefeito Hugo Luiz está cumprindo as promessas de campanha? Sim, está cumprindo 51,3% Cumprindo em partes 23,7% Não está cumprindo 15,1% NS / NR 9,9%

Com a aplicação da margem de erro, o percentual dos que acreditam que o prefeito está cumprindo as promessas pode variar entre 46,4% e 56,2%. Já os que avaliam que o cumprimento ocorre em partes oscilam entre 18,8% e 28,6%. O grupo que considera que o prefeito não está cumprindo pode variar entre 10,2% e 20,0%.

Amostra, margem de erro e nível de confiança

O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Alfredo Chaves nos dias 11 e 12 de março. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.

A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.