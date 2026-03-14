Governo do ES apresenta detalhes sobre a CNH Social 2026

O Governo do Espírito Santo lançará o programa CNH Social 2026 na próxima segunda-feira (16), às 10 horas, no Palácio Anchieta, em Vitória. A iniciativa será apresentada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).

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Durante o evento, o Estado divulgará informações importantes sobre o programa. Além disso, o Governo anunciará o número de vagas disponíveis para 2026, bem como os requisitos necessários para participação.

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O lançamento também apresentará o cronograma oficial do programa. Assim, o Governo do Estado informará as datas de inscrição, divulgação dos resultados e início das matrículas para os candidatos selecionados.

Além disso, o Governo do Estado divulgará novidades relacionadas à reserva de vagas para esta edição do programa. Dessa forma, a equipe responsável detalhará as mudanças previstas para 2026 durante o evento de lançamento.

O programa CNH Social é uma iniciativa do Governo do Espírito Santo executada pelo Detran|ES. A ação tem como objetivo disponibilizar vagas para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação por meio de um processo seletivo.

O evento de lançamento contará com a participação do governador do Estado, Renato Casagrande, e do diretor-geral do Detran|ES, Givaldo Vieira. Durante a solenidade, o Estado apresentará oficialmente todas as informações relacionadas à nova edição do programa.

Além disso, o lançamento marcará o início das atividades do CNH Social em 2026. A partir das informações divulgadas no evento, os interessados poderão acompanhar o calendário de inscrições e os critérios de participação.

Com isso, o Governo do Estado pretende apresentar o funcionamento completo do programa para este ano. Dessa forma, o público terá acesso aos detalhes sobre vagas, cronograma e demais regras previstas para o processo.

Serviço

Lançamento do programa CNH Social 2026