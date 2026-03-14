Casagrande reafirma confiança em Ricardo Ferraço para governar o ES
Segundo o governador, a transição ocorrerá com segurança administrativa e alinhamento político.
A poucos dias da mudança no comando do Governo do Espírito Santo, o governador Renato Casagrande voltou a demonstrar confiança na condução da gestão estadual por Ricardo Ferraço. Durante uma agenda pública realizada nesta semana, na Serra, Casagrande afirmou que o atual vice-governador reúne experiência, conhecimento do Estado e capacidade de diálogo para dar continuidade ao projeto de desenvolvimento implementado nos últimos anos.
Segundo o governador, a transição ocorrerá com segurança administrativa e alinhamento político. Isso porque, ao longo da atual gestão, Ferraço participou diretamente das decisões estratégicas do governo e acompanhou de perto as políticas públicas desenvolvidas em diferentes áreas.
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Casagrande ressaltou que a confiança depositada no vice-governador se baseia, sobretudo, no perfil de trabalho e na dedicação demonstrada por Ferraço ao longo de sua trajetória política. Em sua fala, o governador destacou características que, segundo ele, são fundamentais para manter o ritmo de gestão do Estado.
“Ricardo Ferraço é trabalhador, acorda cedo, não tem medo do desafio, não tem medo do trabalho. Uma das razões da minha confiança e da minha segurança é que eu vou passar o bastão para um gestor que conhece todo o Espírito Santo. Além disso, dialoga bem com as lideranças, sabe ouvir as pessoas. Isso me dá muita segurança”, afirmou Casagrande. O encontro contou com a presença do prefeito da Serra, Weverson Meireles, além de deputados, vereadores, lideranças comunitárias e moradores do bairro Feu Rosa.
Renato destaca conhecimento de Ricardo Ferraço
Além disso, o governador destacou o conhecimento que Ferraço possui sobre a realidade capixaba. De acordo com Casagrande, o vice-governador mantém diálogo constante com lideranças políticas, sociais e comunitárias em todas as regiões do Estado.
“Ele conhece a Serra toda, conhece todos os 78 municípios desse estado, os distritos, as comunidades, conhece as lideranças e conhece a administração pública”, acrescentou.
Continuidade da gestão
Por sua vez, Ricardo Ferraço afirmou que pretende manter o foco na continuidade das políticas públicas que impulsionaram o desenvolvimento do Espírito Santo nos últimos anos. Segundo ele, as transformações realizadas na gestão estadual criaram bases sólidas para que o Estado siga avançando.
O vice-governador destacou ainda que o trabalho desenvolvido até agora resulta de um esforço coletivo entre diferentes setores da administração pública e da sociedade.
“As mudanças realizadas ao longo dos últimos anos criaram bases sólidas para que o Espírito Santo siga avançando. A transformação que fizemos, de forma coletiva, com muita colaboração de diversos agentes públicos, é a transformação que vai continuar nesse estado. Agradeço a confiança e parceria do governador Casagrande”, afirmou.
Nesse contexto, a declaração do governador reforça o alinhamento político e administrativo entre os dois líderes. Além de sinalizar a expectativa de continuidade das políticas de desenvolvimento implementadas nos últimos anos no Espírito Santo.
A transmissão do cargo de governador ocorrerá no dia 2 de abril, quando Ricardo Ferraço assumirá oficialmente o comando do Executivo estadual. Isso após a renúncia de Renato Casagrande, que deixará o cargo para disputar uma vaga no Senado Federal nas eleições deste ano.
Com informações da assessoria de imprensa.
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