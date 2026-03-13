Governo do ES libera obras e recursos para São José do Calçado
Entre os principais anúncios está a assinatura do convênio e da ordem de serviço para pavimentação do contorno da cidade.
O governador do Espírito Santo realizou, nesta sexta-feira (13), uma agenda institucional em São José do Calçado marcada por anúncios de investimentos e entrega de obras. Durante a visita, o Governo do Estado confirmou recursos para infraestrutura, saúde, educação, assistência social e ações voltadas à primeira infância.
O governador Renato Casagrande destacou que os investimentos resultam da parceria entre o Governo do Estado, a prefeitura e representantes políticos da região. Assim, segundo ele, as ações ampliam a infraestrutura e fortalecem serviços públicos no município.
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Assim, entre os principais anúncios está a assinatura do convênio e da ordem de serviço para pavimentação do contorno da cidade. A obra criará uma ligação entre a Avenida Maria das Dores Pimentel e a Rodovia Prefeito Norival Couze. O investimento chega a R$ 13 milhões e deve beneficiar cerca de 11,4 mil moradores.
O projeto prevê 40.044 metros quadrados de pavimentação em blocos de concreto. Além disso, inclui 234 metros de rede de drenagem, 12 caixas de ralo, dois poços de visita e mais de 13 mil metros de sarjetas e meio-fio. A intervenção busca melhorar a mobilidade urbana e facilitar o fluxo de veículos na região.Á
Área da saúde
Na área da saúde, o Governo do Estado inaugurou a Unidade Básica de Saúde Divino Espírito Santo, localizada na comunidade de Jacá. Desse modo, a obra recebeu investimento de R$ 2,6 milhões, repassados ao município por meio de transferência fundo a fundo.
O secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, explicou que os investimentos fazem parte do Plano Decenal SUS APS +10. Conforme o secretário, a iniciativa fortalece a Atenção Primária e amplia a capacidade de atendimento da rede pública.
Além da inauguração, o Governo do Estado autorizou o repasse de R$ 1 milhão para reforma e ampliação de outra Unidade Básica de Saúde no município.
Na educação, o governador Renato Casagrande anunciou investimentos em melhorias na infraestrutura escolar. Entre as obras está a reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Franco, com investimento aproximado de R$ 3,5 milhões.
O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, afirmou que melhorias estruturais contribuem diretamente para o ambiente de ensino. Segundo ele, escolas com espaços adequados favorecem o aprendizado e o trabalho pedagógico.
Outras intervenções incluem a reforma do Centro Municipal de Educação Infantil Marieta Castro, com cerca de R$ 2 milhões em recursos estaduais. Então, o pacote também prevê melhorias na quadra da EMEF Umbelina Machado da Silva, com investimento superior a R$ 600 mil, e na quadra Anito Gomes Teixeira, que receberá aproximadamente R$ 850 mil.
A agenda também contemplou ações voltadas à primeira infância. O Governo do Estado destinou R$ 150 mil para instalação de uma Brinquedopraça, iniciativa que integra o Plano Estadual pela Primeira Infância.
Assistência social
Na assistência social, o Estado confirmou repasse de R$ 75 mil para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) do município. Além disso, anunciou a construção do Centro de Acolhimento Institucional de São José do Calçado, com investimento de R$ 1,2 milhão.
A secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Grillo, ressaltou que as iniciativas ampliam o atendimento à população em situação de vulnerabilidade e fortalecem a rede de proteção social do município.
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