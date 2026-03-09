Grave acidente com carreta deixa feridos em rodovia no ES
Carreta perdeu o controle, atingiu carro de passeio e deixou quatro feridos na manhã desta segunda-feira (9).
Quatro pessoas ficaram feridas após uma carreta com 18 toneladas de farinha de trigo perder o controle, invadir a contramão e atingir um carro de passeio, na manhã desta segunda-feira (9), na BR-259, em João Neiva.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), três vítimas estavam no carro e uma na carreta. A equipe de socorro encaminhou os feridos para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina.
Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.
