Helicóptero do Notaer transporta vítima com múltiplas fraturas após acidente
Homem com traumatismo craniano grave foi levado de Aracruz ao Hospital Jayme Santos Neves com apoio aéreo do Harpia 09.
O transporte aeromédico em Aracruz marcou o atendimento de uma ocorrência grave na manhã desta segunda-feira (9). A operação contou com a atuação do helicóptero Harpia 09.
A aeronave decolou para prestar apoio ao atendimento de um homem vítima de acidente. Até o momento, a identidade do paciente não foi divulgada.
Inicialmente, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram os primeiros socorros. A Unidade de Suporte Avançado 240 de Aracruz atendeu a ocorrência.
Durante o atendimento, os profissionais constataram que a vítima apresentava múltiplas fraturas. Entre as lesões identificadas estavam fraturas fechadas e uma fratura exposta no fêmur esquerdo.
Além disso, os socorristas identificaram traumatismo cranioencefálico grave. Esse tipo de lesão exige atendimento rápido e estrutura hospitalar especializada.
Diante da gravidade do quadro, as equipes acionaram o apoio aeromédico. Em seguida, o helicóptero Harpia 09 deslocou-se para Aracruz.
Assim que a aeronave chegou ao local, a equipe médica iniciou os procedimentos necessários para o transporte. O paciente recebeu atendimento especializado ainda durante o embarque.
Posteriormente, os profissionais estabilizaram a vítima para garantir condições seguras de transferência. Durante o voo, a equipe manteve monitoramento constante do estado clínico.
Transporte aeromédico em Aracruz
O transporte aeromédico em Aracruz permitiu a transferência rápida do paciente para uma unidade hospitalar de referência. Assim, a operação levou a vítima ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.
A unidade hospitalar fica localizada no município da Serra. Além disso, o hospital possui estrutura voltada para o atendimento de casos graves e traumas complexos.
Durante o voo, a equipe médica manteve assistência ventilatória ao paciente. Nesse contexto, esse suporte tornou-se essencial devido ao quadro de traumatismo craniano grave.
Além disso, o transporte aéreo reduziu significativamente o tempo de deslocamento até o hospital. Em situações como essa, cada minuto pode influenciar diretamente no prognóstico da vítima.
Por esse motivo, as equipes de emergência acionam o apoio aéreo em ocorrências consideradas críticas. Dessa forma, o transporte aeromédico possibilita atendimento mais rápido e seguro para pacientes em estado grave.
Após a chegada ao hospital, os profissionais encaminharam o paciente para avaliação da equipe médica especializada. A partir desse momento, a unidade passa a conduzir o tratamento necessário.
O helicóptero Harpia 09 integra as operações de atendimento aeromédico no Espírito Santo. Além disso, a aeronave atua em ocorrências que exigem remoção rápida de pacientes em diferentes regiões.
Dessa forma, o transporte aeromédico em Aracruz demonstra a integração entre equipes de resgate, Samu e apoio aéreo. Com essa atuação conjunta, as equipes buscam ampliar as chances de sobrevivência em casos graves.
Por fim, o atendimento reforça a importância da estrutura de emergência disponível no estado. Assim, a ação rápida das equipes permitiu a remoção segura da vítima para atendimento hospitalar especializado.
