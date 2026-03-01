Guaçuí completa 336 dias sem registrar homicídios

Guaçuí alcançou a marca de 336 dias sem registros de homicídios. O município atingiu o índice após quase um ano sem ocorrências desse tipo de crime.

O resultado reflete o trabalho contínuo e integrado das forças de segurança e instituições parceiras. Além disso, o indicador reforça o compromisso das autoridades com a preservação da vida e a promoção da paz social.

Durante esse período, equipes atuaram diariamente na prevenção e no combate à criminalidade. Ao mesmo tempo, ações estratégicas fortaleceram o policiamento e ampliaram a presença do Estado em diferentes áreas da cidade.

Consequentemente, a atuação conjunta contribuiu para a redução da violência letal. As instituições destacam que o envolvimento da sociedade também foi fundamental para o resultado.

Segundo as forças de segurança, o diálogo com a comunidade fortaleceu a confiança nas ações policiais. Dessa forma, denúncias e informações repassadas ajudaram na prevenção de crimes.

Além do trabalho operacional, o município manteve integração entre Polícia Militar, Polícia Civil e demais órgãos parceiros. Assim, as estratégias ganharam mais eficiência e agilidade.

As autoridades registraram agradecimento aos profissionais que atuam na linha de frente. Ao mesmo tempo, reconheceram a colaboração das instituições e da população.

Por fim, a gestão reafirmou o compromisso de manter o foco na responsabilidade e na integração. O objetivo, portanto, é preservar a ordem pública e garantir um ambiente cada vez mais seguro para todos.