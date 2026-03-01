Mulher é presa após agredir e ameaçar idosa em Itapemirim

Uma mulher de 28 anos foi presa em flagrante suspeita de extorsão, perseguição, lesão corporal e ameaça contra uma idosa no Centro de Itapemirim. A Polícia Civil realizou a prisão na última terça-feira (24), após diligências conduzidas pelo Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher, Criança, Adolescente e Idoso (Neam).

A delegada titular do Neam, Daniella Albuquerque, coordenou a ação com apoio do titular da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, delegado Edson Lopes Junior.

Segundo as investigações, no dia 23 de fevereiro, por volta das 15 horas, a vítima, que trabalha como costureira, estava em casa quando a suspeita foi ao local exigir dinheiro. Diante da negativa, ela saiu, porém retornou pouco depois.

De acordo com o relato, a investigada invadiu o imóvel e utilizou um pedaço de madeira para agredir a idosa. Ela desferiu golpes nos braços, costas, perna esquerda e mãos da vítima, causando diversas escoriações. Em seguida, a mulher precisou receber atendimento médico para exame de lesões corporais.

Além disso, a suspeita tentou levar a máquina de costura da vítima. Como não conseguiu, arremessou o equipamento contra a parede e o danificou. O objeto está avaliado em aproximadamente R$ 2.500.

No dia seguinte, conforme explicou a delegada Daniella Albuquerque, a mulher voltou a ameaçar a idosa. A vítima aguardava em uma fila para receber cesta básica em um ginásio da cidade quando a suspeita apareceu com uma faca e afirmou que iria matá-la. Contudo, populares intervieram e acionaram a Polícia Militar, o que levou a autora a fugir.

Buscas e prisão

Diante da gravidade dos fatos, equipes da Polícia Civil realizaram buscas nas proximidades da residência da vítima. Os policiais localizaram a suspeita com comportamento agressivo. Por isso, os agentes a abordaram e a conduziram à delegacia. Foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e da própria conduzida.

A autoridade policial autuou a mulher em flagrante pelos crimes de extorsão, perseguição, lesão corporal e ameaça. Posteriormente, a equipe a encaminhou ao Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim, onde ela permanece à disposição da Justiça.