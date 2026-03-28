Guaçuí: Posto de Identificação Civil passará a funcionar no Espaço do Cidadão
O espaço fica localizado ao lado da Prefeitura Municipal, na Rua Rio Grande do Sul, nº 266, no Centro.
O Posto de Identificação Civil (PIC) de Guaçuí passará a funcionar em novo endereço a partir desta segunda-feira (30).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a Polícia Científica do Estado do Espírito Santo (PCIES), a unidade terá atendimento no Espaço do Cidadão. O espaço fica localizado ao lado da Prefeitura Municipal, na Rua Rio Grande do Sul, nº 266, no Centro.
Ainda de acordo com a assessoria, o atendimento acontecerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h. Entretanto, é necessário agendamento prévio pelo site oficial do Governo do Estado. O posto conta com coleta de biometria, o que dispensa a necessidade de foto 3×4; no entanto, crianças de até 5 anos devem apresentar fotografia.
Para a emissão do documento de identidade, é necessário apresentar CPF, além de certidão original ou cópia autenticada conforme o estado civil — certidão de nascimento para solteiros, certidão de casamento para casados, certidão com averbação de divórcio para divorciados e certidão com averbação de viuvez para viúvos —, além de comprovante de residência.
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