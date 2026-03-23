Guia para o futuro: fórum em Vitória conecta estudantes ao mercado capixaba

Cerca de mil estudantes do ensino médio participarão de um encontro decisivo sobre trajetória profissional na próxima quarta-feira, dia 25 de março. O III Fórum Educacional de Potencialidades do Amanhã ocupará o Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. O Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe/ES) organiza a iniciativa.

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O evento busca transformar o ambiente escolar em um espaço de inspiração. Desse modo, a programação foca em temas essenciais como identidade, escolhas de carreira e o cenário econômico local. Além disso, o fórum incentiva o protagonismo dos jovens em suas próprias jornadas.

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Propósito e reflexão

O presidente do Sinepe/ES, Moacir Lellis, destaca que a organização planejou o fórum para despertar a responsabilidade individual. Assim, segundo ele, o objetivo central é garantir que os alunos saiam mais conscientes sobre a construção de seus caminhos.

Nesse sentido, a psicóloga pós-graduada em Neuroaprendizagem e Práticas Pedagógicas, Renata Perry, discutirá as dificuldades de escolher uma profissão em um mundo dinâmico. Logo após, o sócio-diretor Institucional da XP Investimentos, Rafael Furlanetti, apresentará uma análise estratégica sobre o potencial do Espírito Santo no cenário nacional.

Diálogo e experiência

A interação marca a dinâmica do encontro. O professor pós-graduado em Gestão Escolar, Guilherme Fonseca, conduzirá um debate sobre a construção da realidade juvenil. Participam deste painel a diretora-executiva das Óticas Paris, Ana Luiza Azevedo, o estudante aprovado em universidades americanas, Guilherme Reali, e o graduando em Economia, Enzo Colodetti.

Além disso, o painel “Plantar e Colher” trará relatos práticos de sucesso. O diretor-presidente do IJSN, Pablo Lira, mediará a conversa entre o diretor-executivo da Rede Vitória, Felipe Caroni, e o presidente da Apex Partners, Fernando Cinelli. Eles abordarão disciplina e visão de longo prazo como pilares do empreendedorismo.

Conexão com o ensino superior

Simultaneamente às palestras, os jovens visitarão a Feira das Instituições de Ensino Superior Particulares. O espaço oferece interação direta com cursos de graduação, representantes acadêmicos e atividades lúdicas, como games. Assim, o aluno visualiza as opções de formação disponíveis no estado.

A vice-presidente do Sinepe/ES, Roberta Bonelli, afirma que levar informação qualificada impacta diretamente nas decisões dessa fase da vida. Para ela, o contato com exemplos reais fundamenta escolhas mais seguras e conscientes.

Como participar

As instituições de ensino devem realizar as inscrições de seus alunos. Educadores interessados podem obter detalhes e garantir as vagas através do contato oficial.