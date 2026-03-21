Novo programa do ICEPi qualifica a rede especializada no Espírito Santo
A iniciativa foca na formação em serviço para robustecer a oferta de especialidades em todo o território capixaba.
A Secretaria da Saúde (Sesa) deu um passo decisivo para elevar o padrão do atendimento público no Espírito Santo. Por meio do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), a gestão lançou o Programa de Qualificação da Atenção Especializada na última quinta-feira (19). A iniciativa foca na formação em serviço para robustecer a oferta de especialidades em todo o território capixaba.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Após consolidar avanços na Atenção Primária, o Governo do Estado agora direciona esforços para organizar a rede de média e alta complexidade. O projeto busca garantir que o cidadão acesse tratamentos resolutivos com agilidade. Além disso, a proposta assegura que o paciente receba cuidado contínuo sem precisar se deslocar para longe de sua região.
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Estrutura e formação
O modelo estabelece uma rotina de aperfeiçoamento constante dos serviços de saúde. Nesse sentido, a estratégia integra o aprendizado profissional à reestruturação dos fluxos de trabalho. O cronograma prevê que os especialistas dediquem parte da jornada laboral a atividades teóricas, supervisão técnica e educação permanente.
De acordo com o planejamento, a implementação ocorrerá de maneira progressiva e escalonada. Dessa forma, o Estado respeita a capacidade de adesão de cada município e as particularidades de cada unidade. O cronograma prioriza a eficiência técnica e a sustentabilidade da rede.
Etapas e expansão
O Serviço Especializado de Reabilitação para Pessoas com Deficiência Intelectual e Autismo (SERDIA) encabeça a primeira fase da expansão. A escolha justifica-se pela alta procura e pela estrutura já consolidada dessas unidades. Posteriormente, o ICEPi estenderá as ações para outros eixos fundamentais da assistência estadual.
A ampliação contemplará, em breve, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO). Além desses, o Serviço de Atenção Domiciliar “Melhor em Casa” também receberá as melhorias. O objetivo final é padronizar os protocolos assistenciais e integrar os diferentes níveis de atendimento.
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