Henri Castelli será Jesus em 'A Paixão de Cristo'
Henri Castelli chegou a entrar no elenco do BBB 26, mas deixou o reality após duas crises convulsivas em janeiro.
O ator Henri Castelli vai interpretar Jesus Cristo durante encenações de A Paixão de Cristo no interior de São Paulo e de Minas Gerais, anunciou a produtora do espetáculo, o Grupo Discovery, nesta quinta-feira, 26. Henri ainda também é responsável pela direção da peça.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O ator vai passar por três cidades, Lindóia (SP), Socorro (SP) e Monte Sião (MG), entre os dias 28 de março e 3 de abril. O espetáculo terá uma estrutura própria que será levada de cidade em cidade para manter a mesma encenação em todas as sessões.
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As apresentações serão gratuitas. Ao todo, o cenário conta com 522 metros quadrados e um elenco de 165 atores.
Henri Castelli chegou a entrar no elenco do BBB 26, mas deixou o reality após duas crises convulsivas em janeiro. À época, ele falou sobre o estado de saúde em entrevista ao Fantástico: “Estou bem. Assustado ainda. Mas todos os exames foram conclusivos que eu estou bem. Não tinha nenhuma sequela, nada. Nada constou no meu cérebro, nada constou no meu corpo”.
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