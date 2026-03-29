Homem armado invade casa e ameaça moradores em Guaçuí 

A polícia prendeu um homem ele após invadir uma residência, ameaçar moradores e esconder uma arma, na sexta-feira (27), no bairro Antônio Francisco Moreira, em Guaçuí.

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Policiais militares do 3º Batalhão chegaram ao local após receberem denúncia de invasão e ameaças. Segundo a PM, o suspeito entrou na casa de um morador, danificou objetos e intimidou as pessoas presentes ao afirmar que estava armado.

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Após buscas na região, os militares localizaram o homem em uma residência próxima. No primeiro momento, ele negou estar com arma, mas acabou confessando e indicou o local onde havia escondido o objeto.

Durante as buscas, os policiais encontraram um revólver calibre .32, sem munições.

Os militares prenderam o suspeito e o encaminharam, junto com a arma e as vítimas, para a 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde foram adotadas as medidas cabíveis.