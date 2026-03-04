Homem com mandado em aberto tenta enganar PM e acaba preso em Guaçuí

A Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão em Guaçuí na tarde de 03 de março de 2026, durante patrulhamento de rotina realizado por equipes da 2ª Companhia do 3º Batalhão.

Os militares atuavam na área da unidade quando abordaram um homem em atitude considerada suspeita. Durante a identificação, o indivíduo apresentou um nome falso na tentativa de evitar a verificação de seus dados.

No entanto, os policiais realizaram consulta junto ao Serviço de Inteligência da unidade. Em seguida, confirmaram a verdadeira identidade do abordado. Além disso, constataram a existência de um mandado de prisão em Guaçuí em aberto contra ele.

De acordo com a Polícia Militar, o mandado estava relacionado aos artigos 330, 311 e 180 do Código Penal. Após a confirmação, os militares deram voz de prisão ao homem.

Mandado de prisão é confirmado após consulta

A equipe agiu de forma rápida e técnica para garantir a verificação correta das informações. Assim que o sistema confirmou o mandado de prisão em Guaçuí, os policiais adotaram os procedimentos legais previstos.

O suspeito não apresentou resistência no momento da prisão. Em seguida, os militares o conduziram à 6ª Delegacia Regional de Alegre para as providências cabíveis.

A Polícia Militar reforçou que o patrulhamento preventivo contribui diretamente para o cumprimento de mandados judiciais. Além disso, destacou que a consulta aos sistemas integrados de segurança permite identificar indivíduos com pendências judiciais.

O caso demonstra a importância das abordagens realizadas durante o policiamento ostensivo. Mesmo em ações de rotina, as equipes conseguem localizar pessoas procuradas pela Justiça.

A Polícia Civil dará sequência aos trâmites legais. O homem permanece à disposição da Justiça para responder pelos crimes relacionados ao mandado.

Com o cumprimento do mandado de prisão em Guaçuí, as forças de segurança reforçam o compromisso com a aplicação da lei e a manutenção da ordem pública no município.