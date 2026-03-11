Homem é esfaqueado em praça e chega sozinho ao hospital em Apiacá

Um homem esfaqueado em Apiacá ficou gravemente ferido na madrugada desta quarta-feira (11), após um ataque ocorrido na Praça dos Quiosques, no município localizado no Sul do Espírito Santo.

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, a vítima tem 36 anos e sofreu um corte profundo no braço. O caso ocorreu durante a madrugada, em uma área frequentada por moradores e visitantes da cidade.

De acordo com o relato da própria vítima aos policiais, ele estava consumindo bebidas em uma lanchonete próxima à praça quando o ataque aconteceu. No entanto, ele não explicou a motivação da agressão.

Mesmo ferido, o homem conseguiu sair do local e procurar atendimento médico. Ele chegou sozinho ao Hospital São Vicente de Paulo, em Apiacá, pilotando uma motocicleta.

Profissionais da unidade de saúde informaram que o paciente apresentava um ferimento grave no braço. Diante da situação, a equipe médica iniciou imediatamente o atendimento.

Além disso, os profissionais avaliaram que a lesão apresentava risco significativo para o paciente. Por esse motivo, a equipe decidiu transferir o homem para uma unidade hospitalar com estrutura cirúrgica.

Posteriormente, a vítima foi encaminhada para um hospital no município de Bom Jesus do Itabapoana, no estado do Rio de Janeiro, onde passaria por procedimento cirúrgico.

Homem esfaqueado em Apiacá

O caso envolvendo homem esfaqueado em Apiacá também levou equipes da Polícia Militar até o local indicado pela vítima como cenário da agressão.

Durante as diligências na Praça dos Quiosques, os policiais encontraram diversas marcas de sangue espalhadas pelo chão. A presença desses vestígios reforçou a suspeita de que o ataque ocorreu naquele ponto.

Além disso, as equipes iniciaram buscas nas proximidades da praça para localizar o possível autor do crime. Entretanto, até o momento, ninguém foi preso.

A Polícia Militar realizou patrulhamento na região durante a madrugada. Mesmo assim, os agentes não localizaram suspeitos ligados à ocorrência.

Casos de agressão com arma branca exigem investigação para esclarecer as circunstâncias do crime. Por isso, as autoridades devem reunir informações que ajudem a identificar o responsável pelo ataque.

A Polícia Civil foi procurada para informar se há identificação do suspeito ou novos avanços na investigação. No entanto, até o momento, não houve retorno oficial sobre o caso.

Além disso, as autoridades também devem ouvir testemunhas e analisar possíveis imagens de câmeras de segurança da região.

A praça onde ocorreu a agressão costuma registrar movimento durante a noite. Por esse motivo, os investigadores buscam informações que possam esclarecer a dinâmica do crime.

Por fim, o caso segue em apuração pelas autoridades competentes. As investigações devem determinar as circunstâncias do ataque e identificar o responsável pelo ferimento do homem esfaqueado em Apiacá.