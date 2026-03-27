Homem é morto a tiros na frente de amigos em Ibatiba

Um homicídio em Ibatiba foi registrado na noite desta quinta-feira (26), após um homem de 50 anos ser atingido por disparos de arma de fogo no bairro Brasil Novo. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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De acordo com as informações da PM, moradores acionaram a polícia após ouvirem tiros na região. Em seguida, os militares se deslocaram até o local indicado para verificar a situação.

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Ao chegarem, os policiais encontraram a vítima caída ao solo, ainda com sinais vitais. Diante disso, equipes do Samu realizaram o socorro imediato.

O homem foi encaminhado ao Pronto Atendimento de Ibatiba. No entanto, apesar do atendimento, ele não resistiu aos ferimentos e deu entrada na unidade já sem vida.

Homicídio em Ibatiba ocorreu após ação de suspeitos em moto

Dois homens em uma motocicleta podem ter executado o homicídio em Ibatiba. Segundo uma testemunha, os suspeitos se aproximaram da vítima antes de efetuarem os disparos.

De acordo com o relato, o passageiro desceu da motocicleta e atirou contra a vítima. Em seguida, os dois suspeitos fugiram rapidamente do local.

Após o crime, a Polícia Militar iniciou buscas na região. No entanto, até o momento, os agentes não localizaram os envolvidos.

Além disso, os policiais intensificaram o patrulhamento em pontos estratégicos para identificar os suspeitos. As diligências continuam em andamento.

Enquanto isso, a Polícia Civil assumirá a investigação do caso. A equipe irá apurar a motivação do crime e identificar os autores.

Além disso, os investigadores devem ouvir testemunhas e analisar imagens que possam contribuir para o esclarecimento do caso.