Segurança

Homem é morto com mais de 50 tiros em Piúma

André Bayer de Oliveira, conhecido como Sabiá, foi baleado 59 vezes no bairro Céu Azul; vítima não resistiu aos ferimentos.

Foto: Divulgação/PM/Aqui Notícias

Um homem de 30 anos foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (19), no bairro Céu Azul, em Piúma. A vítima, identificada como André Bayer de Oliveira, mais conhecido como Sabiá, foi alvo de disparos de arma de fogo que causaram 59 perfurações em seu corpo. O crime chocou a comunidade local.

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De acordo com a Polícia Militar, André foi socorrido ainda com vida e levado para o Hospital de Nossa Senhora da Conceição, em Piúma. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos. O número elevado de disparos reforça a brutalidade do crime, que agora é investigado pela Polícia Civil.

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O corpo de André foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim para a realização de perícia. A Polícia Civil segue apurando a autoria e a motivação por trás do assassinato. Até o momento, não há informações claras sobre os responsáveis pelo crime.

A polícia solicita que qualquer informação sobre o caso seja repassada por meio do Disque-Denúncia 181. Não é preciso se identificar.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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