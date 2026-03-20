Homem é morto com mais de 50 tiros em Piúma
André Bayer de Oliveira, conhecido como Sabiá, foi baleado 59 vezes no bairro Céu Azul; vítima não resistiu aos ferimentos.
Um homem de 30 anos foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (19), no bairro Céu Azul, em Piúma. A vítima, identificada como André Bayer de Oliveira, mais conhecido como Sabiá, foi alvo de disparos de arma de fogo que causaram 59 perfurações em seu corpo. O crime chocou a comunidade local.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a Polícia Militar, André foi socorrido ainda com vida e levado para o Hospital de Nossa Senhora da Conceição, em Piúma. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos. O número elevado de disparos reforça a brutalidade do crime, que agora é investigado pela Polícia Civil.
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O corpo de André foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim para a realização de perícia. A Polícia Civil segue apurando a autoria e a motivação por trás do assassinato. Até o momento, não há informações claras sobre os responsáveis pelo crime.
A polícia solicita que qualquer informação sobre o caso seja repassada por meio do Disque-Denúncia 181. Não é preciso se identificar.
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