Homem é morto com mais de 50 tiros em Piúma

Um homem de 30 anos foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (19), no bairro Céu Azul, em Piúma. A vítima, identificada como André Bayer de Oliveira, mais conhecido como Sabiá, foi alvo de disparos de arma de fogo que causaram 59 perfurações em seu corpo. O crime chocou a comunidade local.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com a Polícia Militar, André foi socorrido ainda com vida e levado para o Hospital de Nossa Senhora da Conceição, em Piúma. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos. O número elevado de disparos reforça a brutalidade do crime, que agora é investigado pela Polícia Civil.

Leia também: Menino de 13 anos é esfaqueado por colega dentro de escola em Vitória

O corpo de André foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim para a realização de perícia. A Polícia Civil segue apurando a autoria e a motivação por trás do assassinato. Até o momento, não há informações claras sobre os responsáveis pelo crime.

A polícia solicita que qualquer informação sobre o caso seja repassada por meio do Disque-Denúncia 181. Não é preciso se identificar.