Homem é preso após agredir mulher em posto de combustíveis em Cachoeiro
Suspeito fugiu do local, mas foi localizado cerca de 3 quilômetros depois na BR-482.
Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal após agredir a ex-companheira em um posto de combustível, em Cachoeiro de Itapemirim. O crime ocorreu no último domingo (22).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a PRF, a equipe foi acionada enquanto realizava policiamento na BR-101, em Itapemirim. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima com vários ferimentos. Ela foi agredida com socos e pontapés. No entanto, o suspeito fugiu antes da chegada dos agentes.
Leia também: Foragido por roubo é preso após investigação detalhada em Guaçuí
Diante das informações repassadas, os policiais iniciaram buscas imediatamente. Assim, a equipe conseguiu localizar o suspeito cerca de 3 quilômetros depois, ainda na BR-482.
Durante a abordagem, o suspeito acatou a ordem de prisão. No entanto, ele apresentava comportamento alterado e sinais de embriaguez.
A vítima informou que o suspeito já havia agredido ela outras vezes. Por fim, os policiais conduziram o homem à autoridade policial competente. Em seguida, a equipe realizou os procedimentos legais cabíveis.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726