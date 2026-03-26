Homem é preso após agredir mulher em posto de combustíveis em Cachoeiro

Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal após agredir a ex-companheira em um posto de combustível, em Cachoeiro de Itapemirim. O crime ocorreu no último domingo (22).

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De acordo com a PRF, a equipe foi acionada enquanto realizava policiamento na BR-101, em Itapemirim. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima com vários ferimentos. Ela foi agredida com socos e pontapés. No entanto, o suspeito fugiu antes da chegada dos agentes.

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Diante das informações repassadas, os policiais iniciaram buscas imediatamente. Assim, a equipe conseguiu localizar o suspeito cerca de 3 quilômetros depois, ainda na BR-482.

Durante a abordagem, o suspeito acatou a ordem de prisão. No entanto, ele apresentava comportamento alterado e sinais de embriaguez.

A vítima informou que o suspeito já havia agredido ela outras vezes. Por fim, os policiais conduziram o homem à autoridade policial competente. Em seguida, a equipe realizou os procedimentos legais cabíveis.