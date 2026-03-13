Segurança

Homem é preso após ser flagrado se masturbando em praça de Piúma

Suspeito foi contido por populares no bairro Jardim Maily e conduzido pela Polícia Militar.

ato obsceno em Piúma
Foto: Google Maps

Um homem foi preso após ser flagrado tocando nas próprias partes íntimas na noite desta quinta-feira (12), em uma praça localizada no bairro Jardim Maily, em Piúma. No local estavam várias pessoas, inclusive crianças.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com a Polícia Militar, ao chegar ao local, o suspeito, de 46 anos, estava sendo contido por moradores. Eles informaram aos militares que viram o homem tocando sexualmente nas próprias partes íntimas nas imediações do espaço público.

Leia também: Notaer acelera resgate e salva idoso com infarto no ES

Diante da situação, os moradores impediram que o homem deixasse o local até a chegada da equipe policial.

Os militares conduziram o suspeito até o 2º Pelotão da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar. No local, a equipe registrou o caso por meio da lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), procedimento utilizado para formalizar ocorrências consideradas de menor potencial ofensivo.

Ainda de acordo com a PM, o homem apresentava ferimentos pelo corpo; entretanto, recusou atendimento médico.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

PiúmaSegurança

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por