Homem é preso após ser flagrado se masturbando em praça de Piúma

Um homem foi preso após ser flagrado tocando nas próprias partes íntimas na noite desta quinta-feira (12), em uma praça localizada no bairro Jardim Maily, em Piúma. No local estavam várias pessoas, inclusive crianças.

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De acordo com a Polícia Militar, ao chegar ao local, o suspeito, de 46 anos, estava sendo contido por moradores. Eles informaram aos militares que viram o homem tocando sexualmente nas próprias partes íntimas nas imediações do espaço público.

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Diante da situação, os moradores impediram que o homem deixasse o local até a chegada da equipe policial.

Os militares conduziram o suspeito até o 2º Pelotão da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar. No local, a equipe registrou o caso por meio da lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), procedimento utilizado para formalizar ocorrências consideradas de menor potencial ofensivo.

Ainda de acordo com a PM, o homem apresentava ferimentos pelo corpo; entretanto, recusou atendimento médico.