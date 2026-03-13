Notaer acelera resgate e salva idoso com infarto no ES
Equipe aeromédica atua em Nova Venécia, aplica medicamento trombolítico e transfere paciente de 83 anos para hospital em Linhares.
O resgate aeromédico do Notaer em Nova Venécia garantiu atendimento rápido a um idoso de 83 anos com quadro de infarto na tarde desta quinta-feira (12). A operação utilizou o helicóptero Harpia 08 e contou com apoio da equipe aeromédica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
Inicialmente, o paciente procurou atendimento médico após sentir dores intensas no peito por volta das 9 horas da manhã. Ele deu entrada no hospital de Nova Venécia com sintomas compatíveis com infarto agudo do miocárdio.
Diante da gravidade do quadro, a equipe médica acionou o resgate aeromédico. Em seguida, o helicóptero Harpia 08 decolou para o município levando profissionais especializados no atendimento de emergências.
Assim que a equipe chegou ao hospital, os profissionais iniciaram rapidamente os procedimentos médicos necessários. Os especialistas avaliaram o estado clínico do paciente e iniciaram o protocolo de atendimento para infarto.
Durante o atendimento, a equipe administrou o medicamento Alteplase. Esse fármaco atua como trombolítico e ajuda a dissolver coágulos que bloqueiam a circulação sanguínea.
Segundo os profissionais de saúde, o medicamento começou a agir logo após a aplicação. A substância iniciou o processo de desobstrução da artéria coronária e reduziu o risco de danos ao músculo cardíaco.
Além disso, o tratamento permitiu estabilizar o quadro do paciente. Dessa forma, os profissionais conseguiram preparar o transporte aeromédico para continuidade do atendimento especializado.
Resgate aeromédico do Notaer em Nova Venécia
O resgate aeromédico do Notaer em Nova Venécia evidencia a importância da rapidez no atendimento de emergências cardíacas. Em casos de infarto, cada minuto pode influenciar diretamente no prognóstico do paciente.
De acordo com especialistas, o medicamento administrado atua dissolvendo coágulos formados no interior dos vasos sanguíneos. Assim, o fluxo de sangue pode ser restabelecido rapidamente.
Quando ocorre um infarto, um coágulo bloqueia uma artéria responsável por irrigar o coração. Esse bloqueio impede a chegada de oxigênio ao músculo cardíaco.
Por isso, médicos destacam que o tempo de resposta é decisivo. Quanto mais cedo ocorre a aplicação do medicamento, maiores são as chances de preservar o funcionamento do coração.
Após a estabilização inicial, a equipe iniciou o transporte aeromédico. O helicóptero levou o paciente para um hospital em Linhares, onde ele recebeu atendimento especializado.
Durante o voo, os profissionais monitoraram constantemente os sinais vitais do idoso. Esse acompanhamento garantiu segurança durante todo o deslocamento.
O resgate aeromédico do Notaer em Nova Venécia integra a estrutura de atendimento de urgência utilizada no Espírito Santo. O serviço atua principalmente em ocorrências que exigem rapidez no transporte médico.
Além disso, o uso do helicóptero reduz significativamente o tempo de deslocamento entre municípios. Essa agilidade aumenta as chances de sobrevivência e recuperação em situações graves.
Segundo os profissionais envolvidos no atendimento, a combinação entre resposta rápida, medicação adequada e transporte aeromédico especializado pode fazer diferença decisiva no tratamento de pacientes com infarto.
