Homem é preso com submetralhadora e munições em Cachoeiro
Polícia Militar localizou arma, munições e equipamentos após denúncia no bairro Amaral.
Um homem foi preso pela Polícia Militar no bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim, na última sexta-feira (13), após denúncia de que ele estaria armazenando drogas e armas em uma residência da região.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a PM, após receber a informação repassada pelo serviço de inteligência, os militares seguiram até o endereço indicado para verificar a situação. No local, os policiais localizaram o suspeito.
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Durante a abordagem, os militares apreenderam 19 munições ogivais calibre .380, 18 munições calibre 9mm, uma munição calibre .32 e uma submetralhadora calibre 9mm.
Além disso, os policiais também encontraram um rádio comunicador, um celular e um cordão com o suspeito.
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