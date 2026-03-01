Homem é resgatado após ficar à deriva em praia do Espírito Santo
Helicóptero localizou vítima a 3 km da costa após jetski virar durante passeio
Um homem foi resgatado na tarde deste sábado (28) após ficar à deriva no mar em Vila de Regência, distrito de Linhares. O acidente ocorreu depois que o jetski em que ele estava virou durante um passeio com amigos.
O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) acionou o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER) para realizar as buscas. Em seguida, o helicóptero Harpia 08 iniciou a operação na região da Foz do Rio Doce.
A equipe utilizou o imageador térmico, equipamento essencial para localizar pessoas em áreas de difícil visualização. Pouco depois, os militares encontraram a vítima a aproximadamente 3 quilômetros da costa.
Resgate ocorreu em meio a mar agitado
O mar apresentava ondas altas e ventos fortes no momento da ocorrência. Mesmo assim, a tripulação executou o resgate com segurança. Os operadores utilizaram o puçá, equipamento específico para salvamentos aquáticos, e retiraram o homem da água.
Logo depois, o helicóptero transportou a vítima até o campo de futebol de Regência, onde amigos aguardavam. No entanto, apesar de estar agasalhado, ele começou a apresentar sinais iniciais de hipotermia.
Atendimento médico garantiu suporte imediato
Diante do quadro, a equipe acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Em seguida, o helicóptero levou o homem até o aeroporto de Linhares, onde uma ambulância já aguardava.
Os socorristas entregaram a vítima à equipe médica para avaliação e atendimento. Até o momento, não há informações detalhadas sobre o estado de saúde.
A operação mobilizou bombeiros e a equipe aérea do NOTAER. Além disso, o uso de tecnologia e a rápida resposta foram decisivos para o sucesso do resgate.
