Homem invade residência, estupra moradora, rouba celular e foge em Jerônimo Monteiro
Suspeito fugiu após o crime, mas a Polícia Militar segue em busca dele; vítima foi atendida no hospital.
Uma mulher foi vítima de estupro após um homem invadir sua resdência em Jerônimo Monteiro, na última sexta-feira (13). O suspeito invadiu a casa pelo telhado.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a Polícia Militar, a vítima, uma mulher de 34 anos, foi abordada pelo agressor enquanto estava no quarto. O homem colocou uma toalha sobre o rosto dela, fez ameaças de morte e a enforcou. Em seguida, ele obrigou a vítima a se despir e praticou o ato sexual sem consentimento.
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Após o crime, o suspeito fugiu levando o celular da vítima. O suspeito entrou em um rio e conseguiu escapar antes que os policiais o localizassem.
A vítima deu entrada no hospital da região onde recebeu atendimento médico. O exame clínico confirmou escoriações e marcas de agressão. A Polícia Civil registrou o caso e iniciou as investigações.
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