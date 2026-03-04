Homem que atirou contra mulher e sogro em Guaçuí não aceitava separação

A manhã desta quarta-feira (4) foi marcada por um crime violento na localidade de São Felipe, zona rural de Guaçuí. Um homem, que não aceitava o fim do relacionamento, atirou contra a companheira e o sogro dentro da residência da família. Em seguida, ele tirou a própria vida.

A Polícia Militar recebeu o chamado e seguiu até o endereço informado. Ao chegar ao local, os militares encontraram as duas vítimas baleadas e iniciaram os procedimentos de segurança. Logo depois, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou os primeiros socorros.

Devido à gravidade dos ferimentos, as equipes transferiram as vítimas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, a unidade hospitalar não divulgou o estado de saúde delas.

Enquanto os socorristas atuavam, os policiais realizaram buscas no imóvel. No interior da casa, localizaram o autor já sem vida. Conforme as informações preliminares, ele se enforcou após efetuar os disparos.

A equipe isolou imediatamente a área para preservar a cena. Em seguida, os militares apreenderam um revólver calibre .38 utilizado no crime, além de munições deflagradas e intactas encontradas na residência.

Posteriormente, a Polícia Científica compareceu ao local para realizar a perícia técnica. Os peritos coletaram vestígios e elementos que irão auxiliar na investigação.

A Polícia Civil assumiu o caso e dará sequência às apurações para esclarecer a dinâmica dos fatos. As investigações buscam confirmar oficialmente a motivação do crime e verificar se houve registros anteriores de conflitos entre as partes.

O episódio reforça a gravidade de situações envolvendo violência doméstica e conflitos familiares. As autoridades seguem acompanhando o caso e aguardam a evolução do quadro clínico das vítimas.