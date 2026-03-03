Ibama comemora 37 anos de defesa do meio ambiente no Espírito Santo
O Instituto celebra sua missão de proteger o patrimônio natural brasileiro e reforça o compromisso com a sociedade capixaba na luta pela sustentabilidade.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) comemorou no último domingo (22) seus 37 anos de atuação no Brasil.
Assim, a data reafirma o compromisso da autarquia com a proteção do meio ambiente, a promoção do uso sustentável dos recursos naturais e a contribuição para o desenvolvimento sustentável do país.
Nesta terça-feira (3), a comemoração aconteceu na sede do Ibama em Vitória, onde a Superintendência no Espírito Santo celebrou o marco.
Luta pela vida e defesa do patrimônio natural
“Este é um momento importante, que deve ser lembrado sempre. O Ibama luta há 37 anos pela vida, com a missão de defender o patrimônio natural brasileiro. Uma missão que é em defesa de todos, das atuais e das futuras gerações”, afirmou Rodrigo Vargas Ribeiro, superintendente do Ibama no Espírito Santo.
Além disso, ele ressaltou o compromisso contínuo da instituição com a sociedade capixaba na preservação da biodiversidade.
Ao longo da semana, as superintendências do Ibama em todo o Brasil realizaram celebrações semelhantes, relembrando ações e marcos significativos na conservação ambiental.
Na sexta-feira (27), a sede do Instituto em Brasília sediou a comemoração oficial, destacando o papel fundamental do Ibama na proteção do meio ambiente e na promoção da sustentabilidade.
A importância da atuação do Ibama no Espírito Santo
A Superintendência do Ibama no Espírito Santo desempenha um papel crucial na fiscalização ambiental e na promoção de ações de preservação da biodiversidade local.
Além disso, com foco em áreas como fauna, flora, qualidade da água e gestão de unidades de conservação, a unidade capixaba se destaca pelo seu trabalho contínuo em prol do desenvolvimento sustentável.
Consequentemente, o Ibama reforça sua missão de proteger o meio ambiente e promover o uso sustentável dos recursos naturais, sendo uma peça fundamental no desenvolvimento sustentável.
Portanto, a luta pela preservação ambiental continua sendo prioridade, tanto para as gerações atuais quanto para as futuras.
