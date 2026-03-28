Idoso de 81 anos morre após grave acidente em Iúna; três ficam feridos

Um grave acidente foi registrado na tarde desta sexta-feira (27), no km 194 da BR-262, na região de Pequiá, no município de Iúna. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, uma colisão seguida de capotamento resultou na morte de um idoso de 81 anos.

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Os bombeiros receberam o chamado de um funcionário do posto fiscal da localidade. Em seguida, a equipe se deslocou rapidamente até o ponto do acidente. Logo após, os militares iniciaram o atendimento da ocorrência no local.

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No local, encontraram dois veículos. Um Fiat Strada branco, que seguia em direção a Manhuaçu com três ocupantes, pai e duas filhas. Eles sofreram escoriações leves. O veículo ficou atravessado em uma das faixas da rodovia.

O outro veículo, uma Toyota Hilux branca, transportava dois ocupantes. Após a colisão, o carro desceu um barranco, capotou e parou em uma área de brejo. Um dos ocupantes teve ferimentos leves.

Já o segundo ocupante, um idoso de 81 anos, foi arremessado para fora do veículo durante o acidente. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Além disso, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atuaram na ocorrência. Ao mesmo tempo, agentes da Polícia Civil iniciaram os procedimentos de investigação. Já a Polícia Rodoviária Federal organizou o trânsito e garantiu a segurança no local.