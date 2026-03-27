Igor Thiago: do Cruzeiro à Seleção Brasileira, a ascensão de um novo camisa 9

Nem sempre teve o reconhecimento que merecia, mas finalmente foi chamado por Ancelotti. O jogador brasileiro que está a fazer uma grande temporada na Premier sendo o 2º melhor marcador da competição com 19 gols foi finalmente chamado à seleção. A continuar com este andamento é bem provável que faça parte da equipe para a Copa do Mundo.

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Ele tem mais gols marcados que jogadores como João Pedro, Ekitike e Richarlison e importa salientar que tem apenas menos 3 gols que a super estrela Halaand na Premier. Importa também referir que está numa equipe de nível inferior, se compararmos com outras equipes como Chelsea, Liverpool ou até mesmo Manchester City, o que torna o feito ainda mais notável.

O Brentford continua a ser uma equipe irregular. Quando se procura equipes para apostar na Premier eles não configuram como uma das principais escolhas, mas se, por exemplo, tivessem apostado com o código promocional F12 bet que Igor marcava no jogo, teria ganho 50% das vezes. Isto é como ele está hoje, mas vamos recuar aos seus tempos do Cruzeiro.

Uma trajetória marcada por superação

Nascido em 26 de junho de 2001, no Distrito Federal, Igor Thiago enfrentou desafios desde cedo. A perda precoce do pai marcou a sua infância, mas também fortaleceu a sua determinação em seguir o sonho de se tornar jogador profissional. Com o apoio da mãe, começou nas categorias de base do Verê-PR, onde deu os primeiros passos no futebol.

O talento chamou atenção e rapidamente o levou ao Cruzeiro, onde integrou o time sub-20. Em 2020, participou da tradicional Copinha, torneio que serve como vitrine para jovens talentos no Brasil. Pouco tempo depois, foi promovido ao elenco principal em um dos momentos mais turbulentos da história do clube mineiro.

Naquele período, o Cruzeiro enfrentava uma grave crise financeira e disputava a Série B. Mesmo com o ambiente instável, Igor Thiago conseguiu espaço e acumulou minutos importantes. Ao todo, foram 64 jogos e 10 gols com a camisa celeste; números modestos, mas fundamentais para a sua evolução.

O salto para a Europa e evolução técnica

Em 2022, Igor Thiago deu um passo decisivo na carreira ao ser transferido para o Ludogorets, da Bulgária. Foi no futebol europeu que o atacante começou a mostrar um crescimento mais consistente, tanto do ponto de vista técnico quanto físico.

No Ludogorets, ganhou experiência internacional e participou de competições continentais, o que aumentou a sua visibilidade. O bom desempenho abriu portas para uma transferência ao Club Brugge, da Bélgica, onde continuou a evoluir e a chamar atenção de clubes de ligas mais competitivas.

A grande virada veio em 2024, quando foi contratado pelo Brentford, da Inglaterra, por cerca de R$ 212 milhões. A chegada à Premier League representou um novo nível de exigência, e o início não foi fácil.

Superação na Premier League

Logo no primeiro ano no futebol inglês, Igor Thiago sofreu uma lesão grave que atrasou sua adaptação. No entanto, a temporada seguinte mostrou um jogador completamente diferente.

Recuperado e mais confiante, o atacante passou a ser peça fundamental no Brentford. Com 21 gols em 31 partidas, tornou-se um dos brasileiros mais produtivos da temporada na Premier League; um feito que naturalmente chamou a atenção da comissão técnica da Seleção Brasileira.

Além dos números, o que impressiona é o estilo de jogo: forte fisicamente, bom no jogo aéreo e com capacidade de finalização dentro da área. Características típicas de um centroavante clássico, algo que há anos é debatido como carência na seleção.

Convocação e impacto imediato

A primeira convocação para a Seleção Brasileira veio em março de 2026, na lista anunciada por Carlo Ancelotti. O treinador italiano incluiu Igor Thiago como uma alternativa ofensiva para os amistosos contra França e Croácia, que servem como preparação para a Copa do Mundo.

O mais impressionante foi a resposta imediata do jogador. No mesmo dia em que foi convocado, entrou em campo pelo Brentford e marcou um dos gols no empate por 2 a 2 contra o Wolverhampton, pela Premier League.

O momento foi simbólico: antes da partida, o clube inglês fez uma homenagem ao atacante no estádio, celebrando a convocação inédita. Em campo, ele confirmou o bom momento com mais uma atuação decisiva.

Características e potencial na Seleção

Igor Thiago surge como uma opção interessante para o ataque da Seleção Brasileira, especialmente pela sua versatilidade. Embora seja um centroavante de origem, também consegue participar da construção das jogadas e pressionar a saída de bola adversária.

Num cenário em que o Brasil busca alternativas ofensivas e renovação, a presença de um jogador em alta na Premier League pode ser um diferencial. Além disso, a experiência recente no futebol europeu dá ao atacante uma maturidade competitiva importante.

Outro ponto relevante é o perfil psicológico. A trajetória marcada por dificuldades e superação contribuiu para formar um jogador resiliente, capaz de lidar com pressão, algo essencial em competições internacionais.