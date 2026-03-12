Incêndio em ônibus assusta passageiros em distrito de Cachoeiro
Veículo que fazia a linha Itaoca Pedra–Centro apresentou princípio de incêndio e viagem foi interrompida para garantir segurança dos passageiros.
Um incêndio em ônibus em Itaoca Pedra, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, interrompeu a rotina de passageiros na manhã desta quinta-feira (12). O veículo realizava a linha entre o distrito e o Centro da cidade.
Segundo informações do Consórcio Novotrans, responsável pelo transporte coletivo urbano do município, o ônibus apresentou um princípio de incêndio durante o trajeto.
O veículo pertence à empresa consorciada Viação Santa Luzia. A ocorrência aconteceu por volta das 6 horas, horário em que o ônibus realizava a viagem regular da linha.
Assim que percebeu o problema, o motorista interrompeu imediatamente o deslocamento. Em seguida, ele realizou o desembarque seguro de todos os passageiros.
De acordo com o consórcio, a ação rápida do condutor evitou riscos aos ocupantes do veículo. Nenhuma pessoa ficou ferida durante a ocorrência.
Logo depois, o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo foi acionado para atender a situação.
As equipes se deslocaram até o local e iniciaram o trabalho para controlar o foco do incêndio no veículo.
Segundo as informações divulgadas, os bombeiros conseguiram controlar a ocorrência e evitar que as chamas se espalhassem.
Incêndio em ônibus em Itaoca Pedra
Após o incêndio em ônibus em Itaoca Pedra, o Consórcio Novotrans informou que iniciou procedimentos internos para apurar as causas do problema.
De acordo com a empresa, o veículo estava com a manutenção regular em dia no momento da ocorrência.
Mesmo assim, a empresa decidiu instaurar uma sindicância interna para investigar o que provocou o princípio de incêndio.
Além disso, o consórcio afirmou que acompanhará todas as etapas da apuração.
Caso sejam identificadas falhas ou irregularidades, a empresa informou que adotará as medidas cabíveis.
Enquanto isso, o sistema de transporte coletivo urbano de Cachoeiro de Itapemirim segue funcionando normalmente.
Segundo o consórcio, a ocorrência não provocou alterações no funcionamento das demais linhas.
A empresa também destacou que a segurança de passageiros e trabalhadores permanece como prioridade nas operações do sistema.
Além disso, o consórcio informou que mantém acompanhamento constante das condições dos veículos utilizados no transporte coletivo.
De acordo com o comunicado, as empresas responsáveis realizam inspeções periódicas e manutenções preventivas na frota.
Apesar do susto provocado pelo incêndio em ônibus em Itaoca Pedra, nenhuma pessoa sofreu ferimentos durante a ocorrência.
Por fim, o Consórcio Novotrans informou que permanece à disposição das autoridades e da imprensa para prestar esclarecimentos sobre o caso.
