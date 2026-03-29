Influenciador se envolve em grave acidente em rodovia no Caparaó
A colisão teria ocorrido após uma vaca ter invadido a pista.
O motorista de um carro se envolveu em um grave acidente na madrugada deste domingo (29), nas proximidades de Perdición, distrito de Iúna, na região do Caparaó.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com informações preliminares, trata-se do influenciador conhecido como Lázaro do Grau. A colisão teria ocorrido após uma vaca ter invadido a pista.
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O condutor do veículo recebeu os primeiros socorros ainda no local e posteriormente encaminhado para um hospital em Cachoeiro de Itapmeirim.
Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde.
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