Influenciador se envolve em grave acidente em rodovia no Caparaó

O motorista de um carro se envolveu em um grave acidente na madrugada deste domingo (29), nas proximidades de Perdición, distrito de Iúna, na região do Caparaó.

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De acordo com informações preliminares, trata-se do influenciador conhecido como Lázaro do Grau. A colisão teria ocorrido após uma vaca ter invadido a pista.

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O condutor do veículo recebeu os primeiros socorros ainda no local e posteriormente encaminhado para um hospital em Cachoeiro de Itapmeirim.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde.