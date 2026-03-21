Inmet emite novos avisos para chuvas intensas no Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu novos alertas meteorológicos para este final de semana. Os avisos, que abrangem os graus de “Perigo Potencial” (amarelo) e “Perigo” (laranja), entraram em vigor na manhã deste sábado (21) e permanecem ativos até as 10h de domingo (22).

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De acordo com o órgão, a população deve redobrar a atenção devido à possibilidade de temporais. O alerta amarelo indica chuvas de até 50 mm por dia, acompanhadas de ventos intensos, que podem variar entre 40 e 60 km/h. Apesar do baixo risco de corte de energia, existe a possibilidade de queda de galhos e descargas elétricas.

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Perigo para acumulado de chuva

Paralelamente, o alerta laranja sinaliza um cenário de maior severidade. O INMET prevê chuvas entre 30 a 60 mm por hora ou acumulados de até 100 mm em um único dia. Devido ao grande volume de água, as autoridades alertam para o risco real de alagamentos e transbordamentos de rios.

Além disso, o aviso destaca a possibilidade de deslizamentos de encostas em cidades que possuem áreas de risco mapeadas. Dessa forma, os moradores dessas regiões precisam monitorar qualquer movimentação de terra ou inclinação de árvores e postes.

Instruções de segurança e prevenção

As autoridades recomendam que os cidadãos evitem enfrentar o mau tempo. Durante rajadas de vento, o ideal é não buscar abrigo debaixo de árvores, pois há risco de queda e raios. Do mesmo modo, motoristas não devem estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

Dentro de casa, a orientação é desligar aparelhos eletrônicos da tomada. Em situações de perigo iminente ou inundação, o morador deve desligar o quadro geral de energia. Além disso, recomenda-se proteger pertences pessoais envoltos em sacos plásticos para evitar danos causados pela água.

Em caso de emergência, a população pode obter auxílio imediato junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, ou ao Corpo de Bombeiros, através do número 193. O monitoramento das condições climáticas continua durante todo o período de vigência dos alertas.