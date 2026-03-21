Previsão do tempo no Espírito Santo: veja onde chove neste sábado

O cenário meteorológico no Espírito Santo apresenta mudanças significativas ao longo deste sábado. Inicialmente, o tempo permanece aberto em todo o território capixaba até o final da manhã. No entanto, a combinação entre o calor e a umidade altera as condições atmosféricas no decorrer do dia.

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A partir da tarde, os moradores das regiões Sul, Serrana e de trechos do Noroeste devem se preparar. Ocorrem pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas nessas localidades. Posteriormente, durante a noite, essas instabilidades avançam e atingem as demais áreas do estado.

Quanto às temperaturas, os termômetros mantêm estabilidade em todas as regiões. Além disso, o vento sopra com intensidade de fraca a moderada na faixa litorânea.

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Grande Vitória e litoral

Na Grande Vitória, o sol predomina com poucas nuvens durante o período matutino. Entretanto, a tarde reserva pancadas de chuva e trovoadas para os municípios da região metropolitana. O vento sopra de fraco a moderado no litoral, enquanto as temperaturas variam entre a mínima de 22 °C e a máxima de 28 °C. Na capital, Vitória, a máxima prevista é de 26 °C.

Região Sul e Serrana

A Região Sul segue um padrão semelhante, apresentando aberturas de sol pela manhã e chuva forte à tarde. Nas áreas menos elevadas, os termômetros alcançam os 31 °C. Já nas zonas mais altas, o clima fica mais ameno, com máxima de 26 °C.

Do mesmo modo, a Região Serrana registra poucas nuvens nas primeiras horas do dia. Contudo, as pancadas de chuva surgem logo após o meio-dia. Nas áreas baixas, as temperaturas oscilam entre 21 °C e 25 °C. Por outro lado, nos pontos mais elevados, a mínima chega a 19 °C.

Norte, Nordeste e Noroeste

As regiões Norte e Nordeste aproveitam o tempo aberto por mais tempo. O céu permanece com poucas nuvens até o fim da tarde, mas a chuva com trovoadas chega no período da noite. Em ambas as regiões, o calor marca presença com máximas de até 31 °C.

Por fim, a Região Noroeste experimenta instabilidades já no período da tarde, especialmente nos trechos Sul e Oeste. À noite, a chuva se espalha para os demais setores. Em locais como Mantenópolis e Alto Rio Novo, a temperatura máxima não ultrapassa os 26 °C, enquanto nas áreas menos elevadas o calor atinge os 27 °C.