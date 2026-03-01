INMET emite quatro alertas de chuva para o Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) mantém quatro alertas de chuva ativos para o Espírito Santo neste domingo (1º).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Além de dois avisos amarelos, o órgão também publicou um alerta laranja e um vermelho para acumulado de chuva.

Leia também: Feira Parceria Legal leva serviços gratuitos e shows a Porto Canoa

O cenário exige atenção, sobretudo no Norte capixaba. Enquanto parte do Estado enfrenta risco moderado, alguns municípios estão sob grande perigo devido ao volume já registrado nas últimas horas.

Alerta Vermelho

O alerta vermelho começou às 10h45 de sábado (28) e segue até 12h deste domingo (1º). Nesse período, o INMET prevê chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia.

Dessa forma, esse volume pode provocar grandes alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, especialmente em áreas já encharcadas.

Estão sob alerta vermelho:

Conceição da Barra

Montanha

Mucurici

Pedro Canário

Pinheiros

Além disso, a população dessas cidades deve redobrar os cuidados, principalmente em áreas de risco e próximas a encostas.

Alerta Laranja

Já o alerta laranja permanece válido das 00h01 às 23h59 deste domingo (1º). Nesse caso, o INMET prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia, além de ventos entre 60 e 100 km/h.

Consequentemente, há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Os municípios incluídos são:

Conceição da Barra

Ecoporanga

Montanha

Mucurici

Pedro Canário

Pinheiros

Ponto Belo

Portanto, o risco permanece elevado nessas regiões, sobretudo nas áreas mais vulneráveis.

Alertas amarelos

Além dos avisos mais severos, o INMET também publicou dois alertas amarelos para chuvas intensas, ambos válidos ao longo deste domingo.

O primeiro começou às 08h45 e segue até 23h59. Já o segundo teve início à 00h01 e também vale até o fim do dia.

Nesse cenário, a previsão indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h. Assim, o risco é considerado potencial, com possibilidade de alagamentos pontuais e queda de galhos.

Entre os municípios abrangidos estão, por exemplo, Água Doce do Norte, Águia Branca e Alto Rio Novo. Além disso, o alerta inclui Aracruz, Baixo Guandu e Barra de São Francisco.

Também estão na lista Boa Esperança, Colatina e Conceição da Barra, assim como Ecoporanga e Governador Lindenberg. Do mesmo modo, Ibiraçu, Itaguaçu e Jaguaré aparecem entre as cidades sob aviso.

Ainda figuram João Neiva, Linhares e Mantenópolis, bem como Marilândia, Montanha e Mucurici. Por sua vez, Nova Venécia e Pancas também integram o grupo monitorado.

Além dessas, o INMET incluiu Pinheiros, Ponto Belo e Rio Bananal. Da mesma forma, Santa Teresa, São Domingos do Norte e São Gabriel da Palha estão sob o alerta.

Por fim, completam a relação São Mateus, São Roque do Canaã, Sooretama, Vila Pavão e Vila Valério, que também devem manter atenção redobrada às condições do tempo.

Recomendações à população

Diante desse cenário, as autoridades orientam que moradores desliguem aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, caso necessário.

Além disso, é fundamental observar sinais de instabilidade em encostas e, ao mesmo tempo, permanecer em local seguro durante temporais.

Em caso de inundação, a orientação é proteger documentos e objetos pessoais em sacos plásticos para evitar prejuízos maiores.

Por fim, em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.