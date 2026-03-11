Investigação revela esquema e termina com prisão por tráfico em Domingos Martins

A Polícia Civil do Espírito Santo realizou uma prisão por tráfico em Domingos Martins na tarde de terça-feira (10). A ação ocorreu durante cumprimento de mandado de prisão preventiva contra um homem de 40 anos.

Equipes das Delegacias de Polícia de Domingos Martins e Marechal Floriano localizaram o investigado enquanto ele trafegava pela BR-262. A abordagem ocorreu nas proximidades do local conhecido como Maanain.

De acordo com a Polícia Civil, o homem é investigado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após a abordagem, os agentes confirmaram o mandado judicial e realizaram a prisão.

Segundo as investigações, o suspeito trabalhava como pedreiro contratado pela Prefeitura Municipal de Domingos Martins. Entretanto, a polícia identificou indícios de envolvimento dele com atividades relacionadas ao tráfico de drogas.

As apurações apontam que o investigado utilizava um veículo adulterado, com restrição de furto ou roubo. Além disso, ele realizava corridas clandestinas semelhantes ao serviço de transporte por aplicativo.

Conforme a investigação, o veículo era usado para transportar traficantes e entorpecentes. As drogas saíam principalmente dos municípios de Cariacica e Viana com destino a Domingos Martins.

Além disso, a polícia também reuniu elementos que indicam participação do suspeito na logística de distribuição dos entorpecentes na região.

As investigações que resultaram na prisão por tráfico em Domingos Martins começaram em 17 de novembro do ano passado. Na ocasião, a Polícia Civil recebeu informações sobre a atuação de um grupo envolvido com o tráfico na região.

A partir dessas informações, os investigadores iniciaram diligências para identificar os envolvidos e mapear a atuação do grupo. Durante o trabalho investigativo, os policiais reuniram diversos elementos que indicaram o envolvimento do suspeito.

Além disso, as apurações identificaram pelo menos três outras pessoas associadas ao investigado. Esses indivíduos também teriam participação no transporte de drogas para o município.

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que o suspeito não apenas transportava drogas e traficantes. Ele também teria realizado a venda direta de entorpecentes para usuários.

Outro ponto analisado durante a investigação foi o padrão de vida apresentado pelo investigado. De acordo com a polícia, os bens utilizados pelo suspeito indicavam incompatibilidade com sua renda formal.

Entre os elementos observados pelos investigadores está o uso de um veículo Jeep Compass. Para a polícia, o padrão financeiro chamou atenção durante o processo investigativo.

Diante das provas reunidas ao longo das diligências, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito. Assim, as equipes policiais organizaram a ação que resultou na abordagem na BR-262.

Após a prisão por tráfico em Domingos Martins, os policiais levaram o investigado à delegacia para cumprimento do mandado judicial. Em seguida, a equipe realizou os procedimentos legais.

Posteriormente, os agentes encaminharam o suspeito ao sistema prisional. Ele permanece custodiado e à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam. O objetivo é identificar outros possíveis envolvidos nas atividades de tráfico na região.