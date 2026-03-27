Investigada por furto é presa após ação rápida da Polícia Civil

A prisão por furto em Vila Velha resultou na captura de uma mulher de 36 anos na manhã desta sexta-feira (27). A Polícia Civil cumpriu mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão.

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A ação foi realizada por equipes do 7º Distrito Policial, com apoio do 8º Distrito. Os agentes atuaram no bairro Parque Residencial Laranjeiras, no município da Serra.

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De acordo com a investigação, a suspeita está envolvida em um furto ocorrido no bairro Itapoã, em Vila Velha, no dia 20 de março deste ano. A polícia reuniu provas ao longo das diligências.

Durante as apurações, os investigadores identificaram e qualificaram a autora do crime. Além disso, os policiais constataram que a mulher já possuía histórico por prática semelhante.

Segundo a Polícia Civil, a suspeita havia sido presa anteriormente pelo mesmo tipo de crime em novembro de 2025. Esse histórico reforçou os indícios levantados durante a investigação.

Prisão por furto em Vila Velha revela modo de atuação

A Polícia Civil revelou a forma de atuação da investigada durante a prisão por furto em Vila Velha. Segundo os agentes, ela trabalhava como faxineira por meio de uma plataforma de serviços.

De acordo com o delegado responsável, a suspeita utilizava a confiança dos contratantes para cometer os furtos. Ela permanecia sozinha nos imóveis durante a execução dos serviços.

Além disso, a investigada aproveitava a rotina de trabalho para subtrair objetos de valor. Entre os itens levados estavam joias, dinheiro e equipamentos eletrônicos.

No caso mais recente, a mulher furtou um notebook da residência onde atuava. Durante a operação, a Polícia Civil localizou e recuperou os objetos.

Diante das evidências reunidas, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva e o mandado de busca. Em seguida, o Poder Judiciário analisou e autorizou as medidas.

Após o cumprimento das ordens judiciais, os policiais conduziram a suspeita à unidade policial. Posteriormente, a equipe a encaminhou ao sistema prisional.

Enquanto isso, a Polícia Civil providenciará a devolução dos objetos à vítima. Além disso, os agentes seguem acompanhando o caso e reforçam a importância das denúncias.